Des stars comme Mo Salah (à gauche) et Virgil van Dijk (à droite) sont en fin de contrat. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Steiner

Raoul Giger, le latéral droit du Lausanne-Sport, est en fin de contrat en juin et peut donc s'engager dès aujourd'hui, 1er janvier, auprès du club qui souhaite s'attacher ses services. Dans l'interview qu'il nous avait accordée, l'Argovien indiquait rester très serein par rapport à cette situation, expliquant vouloir parler avec son employeur actuel, le LS, afin d'envisager la suite. Mais rien ne l'y oblige légalement, pas plus que les superstars suivantes du monde du football.

Mohamed Salah (32 ans)

L'Egyptien réalise la saison de sa vie à Liverpool. Les Reds semblent se diriger vers un 20e championnat, un nombre qui ferait d'eux le club le plus titré d'Angleterre avec Manchester United. Mais personne ne sait pas encore pour quel club Mo Salah évoluera la saison prochaine. Dernièrement, une prolongation de contrat était à nouveau l'option la plus probable. Interrogé à ce sujet après la victoire 5-0 contre West Ham en fin d'année, la superstar a toutefois de nouveau freiné des quatre fers: «Nous en sommes loin». Plus tôt dans la saison, Mo Salah avait déjà laissé entendre qu'il quitterait le club après huit ans à Anfield Road: «C'est ma dernière année au club».

L'Arabie saoudite est régulièrement évoquée comme destination possible. Un départ cet hiver semble exclu, car le joueur a toujours souligné qu'il voulait remporter son deuxième titre de Premier League avant de partir.

Photo: AFP

Trent Alexander-Arnold (26 ans)

Les projets de transfert du défenseur vedette de Liverpool sont plus avancés que ceux de Mohamed Salah. Trent Alexander-Arnold, qui joue au club depuis l'âge de six ans, aurait déjà fait part de son souhait de changer d'air, comme le rapporte le journal espagnol «Marca». Il devrait bientôt signer avec le Real Madrid. Il pourra le faire à partir du 1er janvier. Dernièrement, des informations contraires ont été rendues publiques. Le journal local «Liverpool Echo» a annoncé qu'aucune décision n'avait encore été prise. Un changement en janvier serait exclu.

Photo: keystone-sda.ch

Virgil van Dijk (33 ans)

Bien que son contrat arrive lui aussi à échéance, Virgil van Dijk (33 ans) a toutes les chances de rester à Liverpool. Certes, selon les médias anglais, le Néerlandais aurait récemment refusé une offre parce qu'il n'était pas satisfait du salaire proposé, mais il a récemment souligné son attachement aux Reds: «J'aime le club, le club m'aime. J'aime les fans, les fans m'aiment. À mon avis, je peux encore jouer au plus haut niveau pendant au moins trois ou quatre ans».

Photo: AFP

Cristiano Ronaldo (39 ans)

Selon le journal espagnol «Marca», qui se réfère à «des sources proches du joueur», le quintuple Ballon d'Or est prêt à relever un nouveau défi pour la nouvelle année. L'ambitieux Portugais ne veut pas encore raccrocher ses crampons. Mais il veut absolument devenir champion en Arabie saoudite, ce qui plaide contre un départ cet été. Car Al-Nassr de Ronaldo n'est que quatrième après un bon tiers de la saison, à onze points du leader Al-Ittihad. Une possibilité de réaliser son rêve de titre saoudien serait un transfert vers le concurrent Al-Hilal, une option qui a récemment été évoquée.

Photo: AFP

Alphonso Davies (24)

Le Bayern Munich souhaite prolonger le contrat de l'arrière latéral, mais le club et le joueur ne sont pas parvenus à s'entendre lors des discussions. Alphonso Davies est régulièrement associé au Real Madrid. En raison de l'actualité, les rumeurs ont de nouveau le vent en poupe: le Canadien a été aperçu en train de faire la fête dans une boîte de nuit de Dubaï avec la star du Real Jude Bellingham.

Parallèlement, le conseiller d'Alphonso Davies chercherait également des clubs en Angleterre. Arsenal, Manchester United et Liverpool sont cités. Les négociations autour du fulgurant Canadien se poursuivront au printemps.

Photo: keystone-sda.ch

Joshua Kimmich (29 ans)

Le Bayern est également en négociations avec le milieu de terrain. Le club veut prolonger, Joshua Kimmich hésite probablement encore. «Pour moi, c'est une décision très, très importante, elle doit être mûrement réfléchie», avait-il déclaré en novembre lors d'une conférence de presse de l'équipe nationale allemande. «Bien sûr, le passé joue un peu un rôle», a-t-il poursuivi, évoquant la situation de l'été dernier. A l'époque, tout le monde se demandait quand il partirait, y compris à Munich. Malgré tout, rester à Munich semble possible.

Leroy Sané (28 ans)

Contrairement à ses coéquipiers Joshua Kimmich et Alphonso Davies, Leroy Sané s'est récemment clairement engagé en faveur du Bayern. Il serait même prêt à baisser son salaire. Selon les informations de «Sportbild», les dirigeants du Bayern ont toutefois des doutes. Actuellement, la tendance du côté du club serait plutôt à la séparation. «Je ne vais certainement pas signer avec un autre club le 1er ou le 2 janvier. Je n'ai pas besoin d'une décision rapide», a récemment déclaré l'international allemand.

Photo: IMAGO/Michael Weber

Jonathan Tah (28 ans)

Le chef de la défense du Bayer Leverkusen était déjà très courtisé après le titre de champion l'été dernier. Le Bayern Munich a tenté de s'attacher les services de l'international allemand. Selon le journal espagnol «Mundo Deportivo», Jonathan Tah aurait désormais décidé de quitter le Bayer pour Barcelone. Il est question d'un contrat de cinq ans à partir de l'été. «Pour moi, il est clair que je prendrai ma décision à un moment ou à un autre de l'année prochaine», avait déclaré Jonathan Tah début décembre.

Photo: IMAGO/Beautiful Sports

Kevin De Bruyne (33 ans)

Ces derniers temps, le Belge a régulièrement été associé à la MLS américaine et à des clubs d'Arabie saoudite. Dernièrement, il s'est battu pour revenir dans l'équipe de Manchester City après une blessure musculaire. Son avenir est encore totalement incertain.