Etudiant à l'UNIL et recordman de døds avec un saut de 36 mètres(!)

Lucien Charlon co-détient le record du monde avec le Français Côme Girardot.

Un saut dans l'eau depuis des hauteurs qui feraient frémir les plus téméraires – des trajectoires en l'air où le plat semble inéluctable – un atterrissage qui vient frapper l'eau pieds et poings en avant. Le døds, une discipline des plus viking'esques originaire de Norvège (ce qui explique le ø), s'exporte jusqu'en Suisse.

Le Vaudois de 22 ans Lucien Charlon en est même le recordman dans la catégorie freestyle (saut avec un tricks). L'été dernier, l'étudiant en sport de l'UNIL et son ami Côme Girardot ont sauté d'un pont en Romandie d'une auteur de 36.5 mètres! «Ma spécificité c'est que je saute à des hauteurs que la plupart des gens du milieu ne font pas. Alors que trois quarts des gens refusent de sauter à 20 mètres, j'y suis habitué», explique le Vaudois d'un calme olympien. Dans le døds, les 10, 20 et 30 mètres sont des paliers – des clubs: «Au-dessus de 30 mètres, on doit être 7 ou 8 dans le monde....»

«On se jette pas à la mort du premier pont»

Sauter d'une vingtaine de mètres: les risques sont déjà énormes. Un atterrissage mal contrôlé, une mauvaise estimation de la hauteur, de la profondeur de l'eau. «Tu peux faire une commotion dans l'eau. C'est presque le moins pire qui peut t'arriver. Si la tête tape très fort dans l'eau, il y a le risque d'un chaos. Sur le flan, des hémorragies internes. Et dans le pire des cas, c'est la mort sur le coup», détaille Lucien Charlon.

Le jeune Morgien connait les risques qui entourent la pratique du døds. D'où la préparation stricte qui précède chaque saut. Reconnaissance du lieu, des essais sur différentes hauteurs, conditionnement mental – rien n'est laissé au hasard: «Ça donne l'impression que ce n'est pas du tout maîtrisé. Qu'on est juste des petits jeunes qui sautent des falaises pour faire des vues sur Instagram. Mais derrière, c'est tout un entraînement, toute une préparation, un encadrement. Il est fait par des gens qui connaissent le milieu. Quand on saute, c'est un calme plat autour. Il n'y a plus aucun bruit. On ne vient pas sur zone, complètement tarés, avec des pulsions d'adrénaline, et d'un coup on s'envoie à la mort en sautant d'un pont.»

Un saut record à 36 mètres

Il n'y a pas si longtemps, Lucien Charlon, pas encore majeur, passait ses après-midis à la piscine de Morges, prenant des plats secs devant le maître-nageur. Moins de 5 ans plus tard, l'universitaire a trouvé le temps de mêler bachelor en sport (qui est réussi) avec une pratique religieuse, presque professionnelle, du døds. Depuis bientôt un an, il co-détient avec Côme Girardot le record du monde de døds freestyle (hauteur), avec une pirouette donc, hissé à 36 mètres! «Je n'ai jamais eu la volonté de faire un record. Ça ne m'intéresse pas d'en faire. Je chasse plutôt mes propres limites. Je progresse à ma vitesse, à mon rythme et selon mes envies.»

Le Vaudois avoue tout de même: «Avant ce saut-là, j'avais très peur. J'ai eu des piques d'angoisse jusqu'à trembler, quelques nuits difficiles.» Pas de quoi le démotiver dans la quête de ses limites. La sienne? Il ne la connait pas. Le «chuteur professionnel» sait juste qu'il peut aller plus haut.

