Kyshawn George est le troisième Suisse à être sélectionné en NBA

Le Chablaisien est le troisième joueur suisse à être drafté en NBA. Kyshawn George a été repêché en 24e position par les New York Knicks qui l'ont immédiatement transféré aux Washington Wizards.

Kyshawn George a été sélectionné au 1er tour de la draft NBA.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Avec le 24e choix, les New York Knicks choisissent, Kysahwrn George.» Le suspense a quelque peu duré, mais finalement le nom du Chablaisien a été appelé par le commissionnaire de la NBA, Adam Silver. Et même si c'est la franchise new-yorkaise qui a appelé le Suisse, ce sont bel et bien les Washington Wizards qui se sont assurés les droits du Montheysan. Pour être sûr de ne pas le voir lui filer sous son nez, la franchise de la capitale a effectué un échange avec les Knicks.

Kyshawn Geroge devient donc le troisième basketteur suisse à être sélectionnée par une franchise de NBA. Formé à Châlon-sur-Saône, Kyshawn George a terminé sa formation en évoluant une saison au sein de l'Université de Miami. C'est en Floride que l'ailier a attiré l'œil des recruteurs. Après un début de saison timide, le Romand a trouvé sa place s'est imposé comme un joueur adroit à trois points et doté d'une taille intéressante.

Âgé de 20 ans, le fils de Deon George, un ancien joueur bien connu en LNA, ne fera donc pas mieux que Thabo Sefolosha, meilleur Helvète drafté. Le Veveysan avait été répêché en 13e position par les Chicago Bulls en 2006. Il est toutefois mieux classé que Clint Capela. Le Genevois avait en effet été repêché par les Houston Rockets à la 25e position en 2014.

Près de 5 millions de dollars garantis

Cette sélection assure à Kyshawn George un contrat de deux ans au minimum avec Washington. Cette entente peut se voir prolonger jusqu'à quatre ans si les Wizards sont satisfaits de leur recrue. Financièrement, le fait d'avoir été sélectionné au premier tour de la draft assure près de cinq millions de dollars au jeune joueur. En première année, l'échelle salariale réservée à un choix en 24e position lui permet de gagner 2,361 millions de dollars. Cette somme grimpe à 2,479 millions lors de la seconde année.

Kyshawn George en bref Kyshawn George est né le 12 décembre 2003 à Monthey où il a vécu toute son enfance. Il est le fils de Deon George qui a porté les couleurs du BBC Monhtey en 2005 et 2008. Kysahwn est rapidement parti en France où il a suivi le cursus de l'Elan Chalon, comme Thabo Sefolosha et Clint Capela. Durant quatre saisons, le Vaudois y a fait ses armes, tout en recevant quelques minutes de jeu avec la première équipe française. En avril 2023, il décide de jouer pour les Miami Hurricanes en NCAA. Utilisé dans un premier temps comme joueur de complément, il reçoit rapidement la confiance de ses entraîneurs jusqu'à devenir un élément majeur de son équipe. Kyshawn George est né le 12 décembre 2003 à Monthey où il a vécu toute son enfance. Il est le fils de Deon George qui a porté les couleurs du BBC Monhtey en 2005 et 2008. Kysahwn est rapidement parti en France où il a suivi le cursus de l'Elan Chalon, comme Thabo Sefolosha et Clint Capela. Durant quatre saisons, le Vaudois y a fait ses armes, tout en recevant quelques minutes de jeu avec la première équipe française. En avril 2023, il décide de jouer pour les Miami Hurricanes en NCAA. Utilisé dans un premier temps comme joueur de complément, il reçoit rapidement la confiance de ses entraîneurs jusqu'à devenir un élément majeur de son équipe. plus

Plus tôt dans la soirée, la France a été à l'honneur. Comme l'an dernier avec le prodige Victor Wembanyama (San Antonio), c'est un nouveau joueur tricolore qui a été sélectionné en premier. Zaccharie Risacher (Bourg-en-Bresse) a été repêché par les Atlanta Hawks de Clint Capela au 1er rang. Derrière lui, son compatriote Alex Sarr (Perth) a été drafté par Washington alors que l'Américain Reed Sheppard (Kentucky) complète le «podium» avec un troisième choix du côté des Houston Rockets.