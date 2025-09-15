DE
Ditaji Kambundji le sentait!
«Je savais qu'un temps dans les 12''20 était possible»

Ditaji Kambundji remporte l'or au 100 m haies aux Championnats du monde à Tokyo. La Suissesse, surprise par sa victoire, a réalisé un temps impressionnant de 12''24.
Publié: il y a 29 minutes
Ditaji Kambundji: un bonheur fou pour la Bernoise!
Photo: MICHAEL BUHOLZER
Médaille d'or au cou, drapeau suisse sur les épaules, Ditaji Kambundji a fait le tour des médias après son titre mondial sur 100 m haies à Tokyo. Elle a répondu à quelques questions.

Ditaji Kambundji, vous êtes championne du monde depuis un peu plus d'une heure. Que représente ce triomphe pour vous?
«C'est juste incroyable! Je n'étais pas ici en tant que favorite. Tout était possible. Je savais que les cartes étaient redistribuées en finale. Chaque concurrente pouvait gagner, moi y compris.»

Vous avez couru en 12''24. Est-ce que vous pensiez pouvoir réussir un tel chrono?
«Oui. Cette saison, j'ai été très constante entre 12''40 et 12''50. Mais je n'avais jamais eu une course dans laquelle j'ai pu tout mettre en place. Mais je savais qu'un temps dans les 12''20 était possible.»

Avec cette médaille d'or, vous avez dépassé votre sœur, avec qui vous avez des contacts très proches. Je suppose qu'elle est la première à se réjouir de votre succès.
«Oui, Mujinga est aux anges. On a eu un contact avec elle et notre grand-maman en Suisse. Le soutien de ma famille est énorme. Ils vivent avec, ils vibrent et ils voyagent avec moi. J'ai le meilleur environnement possible pour établir de telles performances.»

