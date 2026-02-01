Mathieu van der Poel champion du monde pour la 8e fois

Mathieu van der Poel est devenu champion du monde pour la huitième fois dimanche à Hulst, aux Pays-Bas. Le Néerlandais s'est imposé avec plus d'une demi-minute d'avance, battant son compatriote Tibor Del Grosso et le Belge Thibau Nys.

ATS Agence télégraphique suisse

Mathieu van der Poel est devenu champion du monde pour la huitième fois. Le Néerlandais s'est imposé devant son compatriote Tibor Del Grosso et le Belge Thibau Nys dimanche à Hulst, aux Pays-Bas. Van der Poel détient désormais seul le record du nombre de sacres mondiaux qu'il partageait avec le Belge Eric De Vlaeminck (sept) jusqu'à ce week.end. Il n'y a pas eu de suspense sur le tracé de 3,35 kilomètres parcouru à huit reprises le long des douves de la ville fortifiée de Hulst, au sud-ouest du pays.

«MVDP» a pris la tête après trois minutes de course à peine pour ne plus jamais la lâcher et s'imposer avec plus d'une demi-minute d'avance. Les statistiques du coureur de la formation Alpecin sont impressionnantes. Cette saison, le petit-fils de Raymond Poulidor a remporté les treize cross auxquels il a participé.

Ces trois dernières saisons, il n'a été battu qu'à une seule reprise, le 21 janvier 2024 à Benidorm par le Belge Wout Van Aert, absent dimanche. Sur les 11 Mondiaux qu'il a disputés, Van der Poel est monté dix fois sur le podium, pour huit premières places. En plus de ses succès dans les labourés, Van der Poel possède également un palmarès impressionnant sur route, avec un titre mondial à Glasgow en 2023 et des succès sur Milan-San Remo (2023, 2025), Paris-Roubaix (2023, 2024, 2025) et le Tour des Flandres (2020, 2022, 2024).