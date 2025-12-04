DE
Deuxième titre européen!
Noè Ponti en or sur 100 m 4 nages

Noè Ponti a remporté la médaille d'or sur 100 m 4 nages lors des Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. C'est son deuxième titre après celui sur 50 m papillon, obtenu mercredi
Publié: il y a 24 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Noè Ponti avait déjà remporté un titre mercredi. Et de deux aujourd'hui!
Photo: keystone-sda.ch

Le Tessinois a nagé en 50''52 pour battre le record des Championnats d'Europe détenu depuis 2009 par le Slovène Peter Mankoc en 50''76. Il a devancé d'un centième Maxime Grousset, 3e sur le 50 m papillon.

Celui qui visait quatre titres à ce rendez-vous continental a donc atteint la moitié de ses objectifs. Noè Ponti espère remporter deux autres médailles d'or sur le 100 m papillon (vendredi) et le 200 m papillon (dimanche).

Après le papillon, le Tessinois menait déjà comme prévu et est resté en tête sur le dos et la brasse. Ce n'est que lors de la dernière longueur en crawl que le Français Maxime Gousset s'est rapproché tout près de lui.

Lors des Championnats du monde en grand bassin à Singapour, Ponti avait perdu le duel au centième contre Gousset.

Avec cette victoire sur 100 m quatre nages, Ponti comble une lacune dans son palmarès. Il avait déjà remporté le titre de champion du monde du 100 m quatre nages il y a un an à Budapest. Il décroche pour la première fois le titre européen, qu'il avait manqué de peu il y a deux ans.

