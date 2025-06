Comment la Fête fédérale se prépare à la vague de chaleur

Les gymnastes ont déjà eu chaud vendredi. Photo: Samuel Etzensperger

Matthias Davet Journaliste Blick

Les utilisateurs réguliers de l'application dédiée à Lausanne 2025 ont remarqué une différence importante depuis ce vendredi, en fin de journée. Un encart apparaît sur votre téléphone et vous recommande de faire attention à la chaleur. Il faut dire que pour le deuxième jour, déjà les températures avoisinaient les 30 degrés et elles devraient les atteindre ce week-end.

Vendredi déjà, cela était difficilement supportable pour les personnes se baladant toute la journée dans les rues de Lausanne. Heureusement pour les participants et les spectateurs, les organisateurs avaient déjà décidé de prendre les choses en main.

Par exemple, une trentaine de fontaines à eau sont installées sur l'ensemble des lieux de manifestation pour se rafraichir ou remplir sa gourde. En plus de cela, six brumisateurs ont été installés à des endroits stratégiques: un à Dorigny, trois à Vidy, un à la Place de la Navigation et un à Bergières. Les organisateurs recommandent même «le lac ou les piscines, pour piquer une tête».

Pour les spectateurs, les halles ou différentes salles de gym seront peut-être l'endroit parfait pour fuir le soleil, si l'ombre n'est pas présente sur certains lieux de manifestation.

Quatre niveaux pour les compétitions

Par contre, les athlètes, qui vont pratiquer une activité sportive parfois éprouvante, vont vivre la chaleur différemment. Ainsi, Lausanne 2025 a mis sur place un concept de gestion des compétitions par forte chaleur, en quatre niveaux d'actions prévus:

Niveau 1: Conditions normales, aucune mesure particulière.

Niveau 2: Vigilance recommandée, sensibilisation à l'hydratation et à la protection solaire.

Niveau 3: Risque significatif, limitation de la durée des efforts physiques, augmentation des pauses, et mesures de rafraîchissement recommandées.

Niveau 4: Risque très élevé, protocoles stricts appliqués: pauses fréquentes, surveillance accrue, ajustements (reports ou annulation) de programme, et soutien sanitaire renforcé.

Ces niveaux sont évalués pratiquement heure par heure et peuvent changer à tout moment. La direction des compétitions, les fédérations ainsi que le service médico-sanitaire de la Fête fédérale de gym coordonnent l'évaluation des risques. Vendredi soir, il était au niveau 2 pour la journée de samedi.

De manière générale, Lausanne 2025 recommande de rester à l’ombre, bien s’hydrater, se rafraîchir et veillez sur les personnes plus vulnérables.