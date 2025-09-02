DE
FR

Départ pour le Pays Basque
Jonas Vingegaard en rouge à la Vuelta

La 10e étape de la Vuelta entre le parc naturel de Sendaviva et El Ferrial Larra Belagua a vu Jay Vine signer son deuxième succès sur cette boucle. Jonas Vingegaard a lui récupéré le maillot rouge.
Publié: il y a 19 minutes
Partager
Écouter
Jay Vine encore victorieux sur les routes espagnoles
Photo: JAVIER LIZON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après la journée de repos, c'est le coureur australien d'UAE qui s'est encore mis en évidence. S'il y avait quelques bosses avant, c'est bien la dernière montée pour arriver à 1595 m qui a permis à Vine de faire la différence pour s'imposer avec 35 secondes d'avance sur Pablo Castrillo et 1'04 sur Javier Romo.

Vainqueur en Andorre lors de la 6e étape, Vine offre un nouveau succès à une équipe UAE cannibale sur cette Vuelta. Et ce même si Juan Ayuso a annoncé qu'il quitterait la formation de Tadej Pogacar à la fin de la saison.Si le Slovène n'est pas présent, son dauphin du Tour de France Jonas Vingegaard est lui bien sur les routes espagnoles. Il a coupé la ligne avec le groupe des favoris à 1'05 de Vine.

Le Danois a récupéré le maillot rouge qui était depuis quelques temps sur les épaules de Torstein Traeen. Mais le Norvégien 1'03 à Vingegaard et le voici désormais 2e à 26 secondes. Joao Almeida est 3e à 38'' et Pidcock 4e à 58''.

Mercredi, la 11e étape sera un circuit autour de Bilbao dans le Pays Basque sur 157 km. Il y aura sept ascensions répertoriées entre la 2e et la 3e catégorie. De quoi faire saliver les baroudeurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus