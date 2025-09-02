Jonas Vingegaard en rouge à la Vuelta

La 10e étape de la Vuelta entre le parc naturel de Sendaviva et El Ferrial Larra Belagua a vu Jay Vine signer son deuxième succès sur cette boucle. Jonas Vingegaard a lui récupéré le maillot rouge.

Jay Vine encore victorieux sur les routes espagnoles Photo: JAVIER LIZON

ATS Agence télégraphique suisse

Après la journée de repos, c'est le coureur australien d'UAE qui s'est encore mis en évidence. S'il y avait quelques bosses avant, c'est bien la dernière montée pour arriver à 1595 m qui a permis à Vine de faire la différence pour s'imposer avec 35 secondes d'avance sur Pablo Castrillo et 1'04 sur Javier Romo.

Vainqueur en Andorre lors de la 6e étape, Vine offre un nouveau succès à une équipe UAE cannibale sur cette Vuelta. Et ce même si Juan Ayuso a annoncé qu'il quitterait la formation de Tadej Pogacar à la fin de la saison.Si le Slovène n'est pas présent, son dauphin du Tour de France Jonas Vingegaard est lui bien sur les routes espagnoles. Il a coupé la ligne avec le groupe des favoris à 1'05 de Vine.

Le Danois a récupéré le maillot rouge qui était depuis quelques temps sur les épaules de Torstein Traeen. Mais le Norvégien 1'03 à Vingegaard et le voici désormais 2e à 26 secondes. Joao Almeida est 3e à 38'' et Pidcock 4e à 58''.

Mercredi, la 11e étape sera un circuit autour de Bilbao dans le Pays Basque sur 157 km. Il y aura sept ascensions répertoriées entre la 2e et la 3e catégorie. De quoi faire saliver les baroudeurs.