Albane Valenzuela ne va pas jouer samedi à Evian. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

La pancarte était pourtant placée au meilleur endroit, au beau milieu du trou No 9. C'est là qu'Albane Valenzuela allait jouer ses derniers coups ce vendredi, en espérant passer le cut et pouvoir revenir jouer ce week-end pour l'Evian Championship. Mais le golf en a décidé autrement. Et malgré le panneau «Allez Albane», la Genevoise a rendu une fiche de +3 à la fin de ces deux premiers jours. Pour un seul coup, elle était éliminée.

«Bien sûr, c'est frustrant», lâche-t-elle alors que le soleil est en train de se coucher sur les bords du Léman. Il faut dire qu'Albane Valenzuela savait parfaitement ce qu'elle devait faire, elle qui est partie dans le dernier groupe sur le parcours. Un autre birdie lui aurait suffi, mais ce sont surtout ses trois bogey en quatre trous qui ont entériné les espoirs de la golfeuse. «Il n'y a pas d'autre explication que… c'est le golf», analyse-t-elle.

Des gants et des balles

Quelque peu frustrée, Albane Valenzuela a pu retrouver le sourire avec «l'autre» Albane. Car dans la maison qui avait affiché la pancarte pour encourager la Genevoise vit une jeune fille avec le même prénom. Après sa partie, la golfeuse de 27 ans est allée lui faire un coucou. «Tous les ans, elle est là et me fait un petit panneau, explique-t-elle. C'est adorable et très touchant. En plus, c'est sympa de la voir grandir.»

Si, à la connaissance d'Albane Valenzuela, la jeune fille ne pratique pas de golf, elle ne repart au moins pas du parcours les mains vides. La Genevoise a sorti quelques balles qu'elle a dédicacées ainsi que sa paire de gants. Un joli geste.

Quant à l'aspect sportif, l'aînée ne veut pas trop s'étaler. «Visiblement, il faut que je travaille plus», lâche-t-elle en conclusion. Tout comme Morgane Métraux et Chiara Tamburlini, les deux autres Suissesses engagées, qui n'ont pas non plus passé le cut (+9 pour les deux).