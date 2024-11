Tout ce qu'il faut savoir sur l'Euro féminin de handball en Suisse

Le championnat d'Europe de handball féminin débute ce jeudi 28 novembre. Voici les principales questions et réponses sur le tournoi qui se déroulera en Suisse, en Autriche et en Hongrie.

Daphne Gautschi bénéficie d'Euro à domicile avec l'équipe nationale de handball. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Christian Müller

Quand a lieu le championnat d'Europe de handball féminin?

Le tournoi se déroulera du 28 novembre au 15 décembre. Les matches se dérouleront à Bâle, Debrecen (Hongrie) et Vienne (Autriche).

Dans quelles salles se dérouleront les matches?

Les matches du premier tour du groupe D et ceux du groupe C se dérouleront à la St. Jakobshalle de Bâle. À Debrecen, c'est la Fönix Arena qui a été désignée comme lieu de match, et à Vienne, la Stadthalle.

Quel est le calendrier des matches à Bâle?

Groupe D

Vendredi 29.11, 18h00: Suisse - Îles Féroé

Vendredi 29.11, 20h30: Danemark - Croatie

Dimanche 01.12, 15h30: Croatie - Îles Féroé

Dimanche 01.12, 18h00: Danemark - Suisse

Mardi 03.12, 18h00: Iles Féroé - Danemark

Mardi 03.12, 20h30: Croatie - Suisse

Groupe C

Jeudi 28.11, 18h00: Espagne - Portugal

Jeudi 28.11, 20h30: France - Pologne

Samedi 30.11, 15h30: Pologne - Portugal

Samedi 30.11, 18h00: France - Espagne

Lundi 02.12, 18h00: Pologne - Espagne

Lundi 02.12, 20h30: Portugal - France

Comment fonctionne le mode de tournoi?

Les deux meilleures équipes des six groupes du premier tour se qualifient pour le tour principal. Les deux premières équipes des deux groupes se qualifient ensuite pour les demi-finales.

Quelles sont les chances de la Suisse?

La qualification pour le tour principal est tout à fait envisageable. Comme le Danemark est clairement le favori de son groupe, la Nati doit absolument gagner le match d'ouverture contre les îles Féroé. Les Suissesses sont en mesure de le faire après leurs excellentes performances lors de la préparation. Ainsi, sur le papier, la décision pour la deuxième place du groupe se ferait lors du dernier match de groupe contre la Croatie. Lors du dernier duel avec les Croates, il y a deux ans, le score était de 26-26.

Qui joue pour la Suisse?

Malin Altherr (LC Brühl)

Emma Bächtiger (LK Zug)

Era Baumann (GC Amicitia Zurich)

Manuela Brütsch (LC Brühl)

Nuria Bucher (Spono Eagles)

Mia Emmenegger (Vipers Kristiansand/NOR)

Lisa Frey (HSG Blomberg-Lippe/GER)

Daphne Gautschi (HBPC Handball Plan du Cuques/FRA)

Norma Goldmann (Kristianstad Handball/SWE)

Charlotte Kähr (Buxtehuder SV/GER)

Kerstin Kündig (Thüringer HC/GER)

Seraina Kuratli (GC Amicitia Zürich)

Alessia Riner (Neckarsulmer Sport-Union/GER)

Tabea Schmid (Kobenhavn Handbold/DEN)

Lea Schüpbach (TuS Metzingen/GER)

Nora Snedkerud (Spono Eagles)

Chantal Wick (GC Amicitia Zürich)

Laurentia Wolff (LC Brühl)

L'entraîneur est Knut Ove Joa.

Y a-t-il encore des billets disponibles?

Les deux premières journées en Suisse se jouent presque à guichets fermés. Pour les autres matches, des billets sont encore disponibles sur Ticketcorner. Les prix commencent à 41,50 francs.

Qui sont les favorites du tournoi?

Les Norvégiennes, doubles tenantes du titre et championnes olympiques, sont les premières candidates à l'or européen, devant la France. Derrière elles, le Danemark, l'adversaire de la Suisse dans le groupe, peut également prétendre à une médaille.