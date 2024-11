Les meilleures joueuses de Handball débarquent à Bâle

1/5 Estelle Nze Minko est l'une des leaders de l'équipe de France qui jouera à Bâle. Photo: AFP

Christian Müller

Le fait qu'un Euro se déroule dans trois pays différents n'est pas une nouveauté en handball féminin. Pour l'édition 2024, la Suisse a tiré le gros lot en compagnie de l'Autriche et de la Hongrie. C'est à Bâle que revient donc l'honneur d'accueillir notre équipe nationale, mais aussi la Norvège, le Danemark et la France, ces deux dernières nations étant au sommet de la hiérarchie européenne ces dernières années.

Les Bleues arrivent en Suisse en tant que championne du monde et vice-championne olympique. L'équipe sera menée par la capitaine Estelle Nze Minko. L'athlétique arrière a remporté la Ligue des champions avec son club hongrois de Györi cet été et a fait partie de l'équipe All-Star aux Jeux olympiques de Paris et aux Championnats du monde il y a un an.

La gardienne de but française Laura Glauser a également été sélectionnée plusieurs fois en équipe All-Star. Dans l'ombre de ces deux joueuses de classe mondiale, la prochaine génération est déjà bien présente avec l'attaquante Pauletta Foppa. Et c'est peu dire qu'elle est en pleine croissance, puisqu'elle a déjà remporté l'or aux Championnats d'Europe, du monde et aux Jeux olympiques. Elle a même été promue vice-capitaine juste avant ces Championnats d'Europe.

Des absentes côté danois

Alors que la France aborde la compétition au grand complet, le Danemark, pays où le handball revêt une grande importance, est préoccupé par l'absence de certaines joueuses dans la liste du sélectionneur national Jesper Jensen.

La mise à l'écart de la gardienne de but expérimentée Sandra Toft a fait couler beaucoup d'encre chez le futur adversaire de la Suisse. Si on ajoute les absences de Louise Burgaard, Kathrine Heindahl et Mette Tranborg, l'entraîneur danois s'est passé des services de l'équivalent de 637 matches internationaux. De plus, le Danemark doute encore de la participation de la star Kristina Jørgensen, vainqueur de la CL à Györi.

Mais pour Jesper Jensen, ce n'est pas un problème: «Nous avons suffisamment de bonnes joueuses au Danemark pour pouvoir constituer une équipe forte à l'Euro, même sans certaines de nos joueuses les plus expérimentées.» Si les Danoises n'ont pas gagné de grands titres depuis un moment, elles ont à chaque fois remporté une médaille lors des quatre derniers grands tournois, avec notamment l'argent à l'Euro 2022 ainsi que le bronze aux Championnats du monde et une aux Jeux olympiques. Le niveau sera assurément élevé à la Halle Saint-Jacques.