Marcel Hug triomphe au marathon de New York en fauteuil roulant pour la septième fois. Le Thurgovien de 39 ans reste invaincu cette année, franchissant la ligne d'arrivée en 1h30'16.

Marcel Hug a remporté le marathon de New York pour la 7e fois Photo: Angelina Katsanis

Marcel Hug a remporté pour la septième fois le marathon de New York en fauteuil roulant. Le Thurgovien de 39 ans s'est placé en tête dès le départ et a franchi la ligne d'arrivée après 1h30'16. Il a distancé de près de quatre minutes le Britannique David Weir (1h34'09). En 2024, Hug avait dû se contenter de la 4e place après une chute oì il s'était blessé à la main. Il reste invaincu cette année dans les marathons. Il avait déjà triomphé à Boston, Londres, Sydney, Berlin et Chicago.

Chez les dames, Catherine Debrunner s'est classée 3e en 1h47'56. La Thurgovienne de 30 ans a dû s'incliner au sprint devant l'Américaine Tatyana McFadden (1h47'54) pour la deuxième place. La locale Susannah Scaroni (1h42'10) a couru sur une autre planète. Manuela Schär a terminé 4e en 1h50'03.