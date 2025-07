Le sprinteur jamaïcain Kishane Thompson anticipe une confrontation spectaculaire avec l'Américain Noah Lyles. Les deux athlètes devraient, au plus tard, se retrouver aux Mondiaux de Tokyo en septembre.

Kishane Thomspon (à gauche) a hâte de retrouver Noah Lyles. Photo: David Goldman

Le Jamaïcain Kishane Thompson s'attend à «un feu d'artifice» lorsqu'il affrontera de nouveau Noah Lyles. Mais leurs retrouvailles attendront, l'Américain ayant renoncé à s'aligner dans le meeting Prefontaine Classic à Eugene samedi.

Il y a onze mois, en finale des JO de Paris, Noah Lyles avait devancé Kishane Thompson de 5 millièmes de seconde seulement. S'ils ne se sont pas affrontés depuis, le Jamaïcain, en grande forme, a «définitivement» hâte de retrouver son rival, absent à Eugene, a-t-il dit à l'AFP jeudi.

«Lorsqu'on affronte de grands athlètes, de grandes choses arrivent»

«Je suis un grand compétiteur, même si je ne le montre peut-être pas», a assuré Kishane Thompson (23 ans) d'un ton toujours détendu. Noah Lyles «est un athlète phénoménal, un grand rival», a-t-il souligné. «Quand il sera prêt à courir et que l'on se retrouvera, ce sera un feu d'artifice c'est certain. Lorsqu'on affronte de grands athlètes, de grandes choses arrivent c'est aussi simple que cela».

Les deux sprinters devraient se retrouver au plus tard lors des Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre). Noah Lyles n'a pas encore disputé de 100 m ou de 200 m cette saison. Kishane Thompson a lui affolé le chrono la semaine dernière en 9''75 lors des sélections jamaïcaines à Kingston, de loin le meilleur temps de la saison, le plus rapide dans le monde depuis dix ans.

«Je suis heureux de cette course. Jusqu'ici nous avons travaillé sur mon exécution, petit à petit, à essayer de tout assembler. C'est encore le début de saison, j'essaie de trouver ce bon état de forme, avoir les sensations du très haut niveau tout en me faisant plaisir», a ajouté le sprinter sorti de l'ombre en 2024, qui se sent «plus expérimenté» qu'à la même période l'an passé.

«Les dieux de leur époque»

Ses 9''75 (il avait couru en 9''77 en 2024) l'ont fait grimper à la 6e place des athlètes les plus rapides de l'histoire sur 100 m, derrière Justin Gatlin (9''74), Asafa Powell (9''72), Yohan Blake (9''69), Tyson Gay (9''69) et son compatriote recordman du monde Usain Bolt (9''58), «les dieux de leur époque», a-t-il imagé.

«Je ne dirais pas que je m'intéresse aux statistiques, j'en connais un peu, si on m'apporte l'information, j'écoute avec attention. Je pense que je sais ces choses inconsciemment, mais je ne veux pas laisser cela éclipser ce sur quoi je dois me concentrer», a-t-il encore expliqué.