Jason Joseph (à gauche) a remporté le 110 m haies samedi à Madrid. Photo: SERGIO PEREZ

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a bouclé les championnats d'Europe par équipes de Madrid à une bonne 10e place dimanche. Les athlètes helvétiques ont ainsi amélioré de deux rangs leur performance de 2023.

Les meilleurs résultats suisses lors de cette quatrième et dernière journée ont été obtenus par Dominic Lobalu, deuxième sur 5000 m (13'45''37), et Annik Kälin, quatrième en saut en longueur (6m78). Les victoires de Ditaji Kambundji et de Jason Joseph sur 100 et 110 m haies samedi ont été les points forts de ces quatre jours de compétition dans la capitale espagnole.

L'Italie en tête

La victoire est revenue à l'Italie, première du classement avec 431,5 points devant la Pologne (405,5) et l'Allemagne (397). La Suisse a totalisé 286 points. Les prochains championnats d'Europe par équipes auront lieu en 2027. La Suisse y participera pour la troisième fois de suite en première division avec les 15 autres meilleures nations du Vieux Continent.