Une garden party avec une certaine idée de l'esthétisme. Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vartan Sirmakes n'a pas apprécié la lecture de son journal préféré, ce matin-là. Ce qu'a découvert le patron du manufacturier horloger Franck Muller en tournant les pages de son quotidien dans son bureau de Genthod? Que le salon de l'Auto périclitait et allait fermer ses portes. «Mais c'est possible ça?», demande-t-il à ses proches, son lieu de travail personnel étant un espace ouvert -et animé!- où peuvent venir et aller ses collaborateurs.

Le Covid, l'évolution des mentalités, les constructeurs qui réduisent la voilure, le manque de soutien... Toutes ces composantes, bien réelles, ont contraint les organisateurs à fermer les portes de Palexpo, avant de les réouvrir brièvement en 2024 et de les refermer aussi sec. «Notre père, c'est un entrepreneur, quelqu'un qui prend des décisions», explique sa fille Lori, la deuxième génération de la famille Sirmakes, qui travaille avec lui dans la société horlogère aux 800 employés répartis sur trois sites.

Plutôt que de sauver le Salon de l'Auto, Vartan Sirmakes crée le sien

Alors, Vartan Sirmakes a une idée: non pas sauver le Salon de l'Auto, mais créer le sien... au coeur d'un véritable écrin: le Domaine du Grand Malagny, appartenant à son groupe. Il charge ses enfants de piloter les opérations à côté de son leur travail et celle-ci ceux-ci «recrutent» alors à l'interne les collaborateurs et Manoj Bairstow, directeur, qui vont les aider dans cette mission originale pour un manufacturier: créer un Salon de l'Auto au Domaine de Malagny, à Genthod donc, là où Franck Muller a son siège.

Photo: DR

«On est partis sur une idée de garden-party. Avec la vue que l'on a, face au Léman, et l'espace à disposition, on s'est dit qu'on avait tout pour bien faire», explique la famille, dont sa fille Lori, passionnée d'architecture et toute heureuse de mettre le château adjacent en valeur. «Il n'est pas encore rénové, mais c'est une belle demeure. Et avec les voitures devant, c'est encore plus sympa», sourit-elle. Car Franck Muller est une marque de luxe, le terme est assumé, et le Salon de l'Auto «made in Genthod» est une affaire de passionnés, mais aussi de constructeurs de prestige.

2025, la vitesse supérieure

Après deux premières éditions très réussies en 2023 et en 2024, avec 1500 puis 3000 visiteurs, le «Geneva Supercar show» passe à la vitesse supérieure cette année, du 12 au 15 juin. «Déjà, on espère qu'il va faire beau, ce qui est toujours mieux pour une garden party. Dans toutes nos prévisions, on part sur 1000 personnes par jour», explique la famille Sirmakes, qui a donc uniquement sollicité des ressources à l'interne de Franck Muller pour mettre cet événement sur pied. «On ne recrute personne pour l'occasion, à part deux hôtesses d'accueil. C'est aussi une manière d'impliquer nos collaborateurs, de leur proposer quelque chose de différent.»

Photo: DR

Le boulot est bien réel, y compris pour elle les enfants de Vartan Sirmakes, qui travaillent au quotidien dans le secteur horloger. «Il faut tout mettre en place, préparer la venue des exposants, installer les planchers en teck du Domaine, gérer le parking, la billetterie... C'est un travail fou! Mais la récompense est belle et l'événement est sympa», confie Lori. Y a-t-il un attrait financier? «Sincèrement, non. Sur les deux premières éditions, on n'a quasiment rien gagné et ce n'est pas du tout le but. L'objectif est vraiment de créer un événement unique et de mettre en valeur notre beau Domaine du Grand Malagny et faire vivre le secteur automobile avec un segment niche.»

Une trentaine de véhicules exceptionnels

Il est vrai que le cadre est somptueux, et qu'il a d'ailleurs séduit les représentants de Maserati, de Lamborghini et de Brabus, entre autres, qui mettent leurs véhicules à disposition pendant ces quatre jours. «Au total, nous avons 20 tentes pour les constructeurs. Certains viennent avec deux ou trois véhicules, nous aurons donc une trentaine de supercars, hypercars, high performance et classic cars », se réjouit Lori Sirmakes, en citant par exemple la marque française Delage ou la société tchèque Praga comme autres invités de marque. Ce n'est d'ailleurs pas une mince affaire de contacter tous ces constructeurs, surtout la première fois. «Nous avons l'aide d'un professionnel, qui est était actif sur Monaco et qui les connaît bien. Mais toutes ces marques sont séduites par le lieu, tout d'abord, mais aussi par notre concept, et nous établissons une relation de confiance».

Photo: DR

La «garden-party» de Franck Muller sera donc l'occasion de découvrir un domaine exceptionnel à deux pas de Genève, dans une ambiance «cosy», avec champagne et oeuvres d'art accrochées au mur, tout en découvrant des voitures d'exception. «On le voit vraiment comme une journée agréable entre nous. Le plancher en teck installé pour l'occasion permettra de passer d'un stand à l'autre dans le jardin et il y aura même un espace pour les enfants, où l'un des constructeurs, Tesla, mettra à disposition des cyberquads.»

Le «Cybertruck» de Tesla en vedette

Parmi les attractions de ces quatre jours, la société américaine a en effet prévu de faire voyager son mythique «Cybertruck», cet «animal» de trois tonnes qui n'est pas homologué pour rouler sur les routes suisses. «On aura le rêve américain à portée de main, mais on n'allumera pas le moteur», sourit Lori Sirmakes, grande ordonnatrice du l’organisation de la troisième édition du «Geneva Supercar Show».

Renseignements et billets ici.