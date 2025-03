L'ancien immense talent Ricky Petrucciani a échoué dès les séries des Européens en salle dans sa nouvelle patrie, les Pays-Bas, et n'est pas satisfait. Mais son espoir de voir son changement d'entraîneur et son départ de Suisse porter leurs fruits est bien plus grand.

Simon Strimer

Des champions olympiques, des champions du monde, des entraîneurs renommés, des scientifiques du sport. Le centre de performance néerlandais de Papendal regorge de grands noms de l'athlétisme. C'est ici que Ricky Petrucciani, autrefois un immense talent du 400 m, a commencé à courir sur la piste. Cette année, le Tessinois fête ses 25 ans. Après des années de stagnation, il était temps pour lui de quitter la Suisse. Mais le paradis de l'entraînement à Arnhem peut en même temps être un enfer.

«Ce n'est pas mon entraînement préféré, mais je sais que cela aide», dit Petrucciani en parlant des dures séances d'endurance. C'est dans ce domaine que le coureur de 400 m, fort en sprint, veut fortement s'améliorer pour enfin retrouver ses anciens temps. En 2022, Ricky Petrucciani a été vice-champion d'Europe à Munich. Depuis, il ne s'est plus comporté comme il le souhaitait.

Voici à quoi ressemble la vie chez Laurent Meuwly

Le dur labeur n'a pas encore porté ses fruits lors des championnats d'Europe en salle dans sa nouvelle patrie. C'est déjà la fin en qualifications. «Je ne peux pas être satisfait. Pour être en discussion pour les Mondiaux en salle dans deux semaines, j'aurais dû être beaucoup plus rapide ici. En même temps, je peux enfin me concentrer sur la saison en extérieur, je m'en réjouis vraiment», déclare Ricky Petrucciani à Blick. Le sourire est de retour.

Aux Pays-Bas, Laurent Meuwly l'a pris sous son aile. Le Fribourgeois était entraîneur suisse de relais et coach de Léa Sprunger (championne d'Europe 2018). En 2019, il a rejoint la fédération hollandaise. Il accompagne notamment la star hollandaise Femke Bol, qui est devenue une athlète de classe mondiale sous sa direction – ou la finaliste olympique Ajla Del Ponte, actuellement poursuivie par la malchance.

Dans un entretien pour Blick, Laurent Meuwly décrit ce qui caractérise la Mecque de l'entraînement qu'est Papendal: «Tout se trouve au même endroit. Ce n'est pas forcément ultramoderne, mais les trajets sont courts. Des experts de différents domaines du sport de haut niveau sont réunis ici.» Ce n'est que récemment que Laurent Meuwly a prolongé son mandat d'entraîneur de l'équipe nationale néerlandaise jusqu'en 2028. Avec Ricky Petrucciani, il a beaucoup de projets.

«Les premières semaines ont été difficiles et les entraînements complètement différents de ce que j'ai connu, avoue le coureur zurichois. Nous faisons beaucoup plus d'endurance et aussi beaucoup plus de volume. C'est motivant de voir ce que Laurent a fait avec des athlètes comme Femke Bol au cours des dernières années. La manière dont il communique avec les différents caractères et dont il peut motiver tout le monde est excellente.»

La séparation avec son ancien entraîneur, «pas du tout facile»

Ce nouveau départ prometteur a un revers: la séparation du coach de longue date après sept ans. Avec Flavio Zberg, Ricky Petrucciani a connu une ascension fulgurante jusqu'à l'argent des championnats d'Europe 2022. «Ce n'était pas du tout facile d'aller voir Flavio et de lui annoncer ma décision. Nous avons atteint de nombreux objectifs ensemble. Je suis heureux que nous soyons toujours en bon contact.»

Il s'avère maintenant qu'un nouvel environnement ne porte pas forcément ses fruits au bout de quelques mois. Mais Ricky Petrucciani le sait: «Je ne peux pas être satisfait des championnats d'Europe. Mais de toute la saison indoor, oui. Et je dois encore m'habituer complètement au nouveau programme d'entraînement.»