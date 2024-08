«Je ne voyage jamais sans mon coussin – il me réconforte»

Cynthia Mathez (devant) va participer à ses troisièmes JO.

Matthias Davet Journaliste Blick

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Ça a tout d'abord été des questions. Puis de l'incertitude. Et maintenant, c'est de la détermination. Comme dans toute carrière, il y a eu des hauts et des bas dans ma carrière

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

J'ai toujours été très sportive et le fauteuil est arrivé dans ma vie. Je me suis demandé ce que j'allais faire comme activité et j'ai été à mon premier entraînement de para-badminton, il y a neuf ans. Il y avait une bonne ambiance et j'ai été impressionnée de ce qu'il fallait pour être forte.

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu'à présent?

La plus forte émotion, c'est quand je suis arrivé au village paralympique à Tokyo. C'était une grande fierté – je me suis dit: «Punaise, j'y suis.»

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

J'ai mal partout (rires). Après, je me dis que j'ai besoin d'un café et je réfléchis à ce qui m'attend pour la journée.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

Quand j'arrive sur le court, je regarde en l'air pour penser à certaines personnes.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

Je ne voyage jamais sans mon coussin – c'est une question de confort et ça me rassure aussi. Ça me fait penser à mon chez-moi.

Publicité

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux paralympiques, quel serait-il?

Que ce n'est pas donné, qu'il faut beaucoup travailler et qu'il faut être déterminé.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

Dans le canton du Jura, c'est l'étang de la Gruère. J'y vais depuis que je suis toute petite et c'est très apaisant. Ça me donne beaucoup d'énergie et me rappelle beaucoup de souvenirs.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux paralympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

Ce serait pour les Jeux d'hiver, le Para-hockey sur glace. Parce que j'aime ce sport de base.

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

Je peux être sérieuse (rires). Sinon, je suis une junkie des olives. J'adore ça.