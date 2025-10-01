Marlen Reusser championne d'Europe du contre-la-montre

Dernière mise à jour: il y a 34 minutes

Championne du monde la semaine dernière, la Bernoise Marlen Reusser a confirmé son excellente forme du moment en remportant mercredi le chrono des Européens à Etoile-sur-Rhône.

Photo: Getty Images

Marlen Reusser a remporté le contre-la-montre du championnat d'Europe à Etoile-sur-Rhône. La Bernoise, championne du monde la semaine dernière, a confirmé son excellente forme actuelle. «C'est très spécial de gagner les deux, le championnat du monde et le championnat d'Europe. Après une année difficile où je n'ai pas pu participer, gagner de nouveau, c'est beau», a-t-elle réagi au micro de la chaine l'Equipe.

C'est déjà la quatrième fois de sa carrière que Marlen Reusser (34 ans) se pare d'or sur cette épreuve après 2021, 2022 et 2023. Elle a survolé à 43 km/h de moyenne l'épreuve disputée sur 24 km entre Loriol et Etoile-sur-Rhône et devancé la Norvégienne Mie Ottestad de 49 secondes et la Néerlandaise Mischa Bredewold de 51 secondes. Championne d'Europe en titre, la Belge Lotte Kopecky n'avait pas pris le départ.

Spectaculaire retour au premier plan

Après un départ prudent, la Suissesse a progressivement mis le turbo. Au premier temps intermédiaire, la Norvégienne Katrine Aalerud, finalement 4e, faisait encore jeu égal, mais ensuite Marlen Reusser a inexorablement creusé l'écart.

Après son année 2024 marquée par un Covid long qui l'avait notamment empêchée de disputer les Jeux olympiques, les Mondiaux et les Européens, la Bernoise a donc effectué un spectaculaire retour au premier plan. Ce succès dans la Drôme est déjà le onzième de sa saison. L'autre Suissesse en lice sur ce chrono, Jasmin Liechti, a terminé au 11e rang à 2'11 de Marlen Reusser.



