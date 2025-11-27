DE
Accompagner les coureurs
Geraint Thomas nommé directeur de course de l'équipe Ineos

Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, devient directeur de course chez Ineos à 39 ans. L'ancien coureur gallois, qui a récemment pris sa retraite, apportera son expérience pour accompagner les cyclistes de l'équipe.
Publié: 15:11 heures
Un nouveau travail pour Geraint Thomas.
Photo: IMAGO/SW Pix
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Gallois Geraint Thomas (39 ans) a été nommé directeur de course de l'équipe Ineos. Le vainqueur du Tour de France 2018 a mis fin cet automne à sa carrière de coureur.

Accompagner les coureurs

Dans son nouveau poste, il aura pour mission principale d'accompagner les coureurs de l'équipe et de leur transmettre sa vaste expérience. Il travaillera en étroite collaboration avec Dave Brailsford, de retour à la tête de la formation.

Comme coureur,Geraint Thomas a aussi brillé sur les routes suisses. Il a ainsi remporté le Tour de Romandie 2021 et le Tour de Suisse 2022.

