Focus sur le Giro d'Italie pour une nouvelle Marlen Reusser

1/5 Marlen Reusser, avec son ami et entraîneur Hendrik Werner, est heureuse après sa victoire au contre-la-montre des championnats suisses. Photo: Mathias Germann

Mathias Germann

Le Tour de Suisse Women, qui s’est achevé il y a deux semaines, continue de laisser à la coureuse de Movistar de très bons souvenirs. À 33 ans, elle y a remporté deux des quatre étapes ainsi que le classement général. «C’était tout simplement génial», résume Marlen Reusser.

Mais la Bernoise ne retient pas que les résultats. Ce sont aussi les petits moments qui l’ont marquée. «À Gstaad, un boulanger m’a préparé un croissant aux noix long de 80 centimètres. Et un autre paquet avec 20 croissants normaux. J’ai vraiment adoré. Le soir, avec l’accord de l’hôtel, on a partagé ces douceurs avec les autres clients au dessert — une expérience très sympa.»

Entre-temps, elle a également décroché un nouveau titre de championne de Suisse du contre-la-montre, son cinquième en six participations. «J’étais la grande favorite, ce qui me rendait très nerveuse. Juste avant le départ, je me suis demandé: et si je ne gagnais pas? Heureusement, j’ai tenu le coup», confie-t-elle. Elle a finalement devancé la prometteuse Jasmin Liechti (22 ans) de près d’une minute.

Un début idéal pour le Giro?

À Steinmaur (ZH), Reusser a non seulement répondu aux attentes, mais aussi aux nombreuses demandes de selfies des fans. Beaucoup ont remarqué un changement: elle ne ressemble plus tout à fait à la coureuse qu’ils avaient vue récemment à la télévision. Lors de son camp d'entraînement en altitude au col de la Bernina, elle a en effet changé de look.

«Je suis descendue à Saint-Moritz et j’ai demandé spontanément à un coiffeur s’il avait le temps de me couper les cheveux.» Et le tour était joué. Ce changement marquait-il une transition symbolique après le Tour de Suisse? «Peut-être un peu, oui. Mais j’en avais simplement envie. J’aime la sensation de légèreté que procurent des cheveux plus courts», sourit-elle.

De retour au col de la Bernina, elle peaufine désormais sa préparation pour le Giro. «Cette course me convient très bien. Elle commence par un contre-la-montre et comporte de nombreuses étapes exigeantes par la suite. J’ai vraiment hâte.»