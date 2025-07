Une nouvelle ère s'ouvre pour le cyclisme français avec le retrait d'AG2R-La Mondiale et l'arrivée de Decathlon comme propriétaire unique de l'équipe. Avec des objectifs ambitieux, Decathlon vise le top 3 mondial et une victoire au Tour de France d'ici 2030.

Une page se tourne dans l'histoire du cyclisme français! Photo: Getty Images

La fin d'une ère et l'affirmation d'une ambition. Après 28 ans de présence dans les pelotons, AG2R-La Mondiale transmet les rênes de l'équipe cycliste à Decathlon qui cherche un nouveau partenaire pour monter son budget au-delà des 40 millions dès 2026.

L'annonce a été faite lundi en marge du Tour de France dont les quatre premières étapes ont lieu dans les Hauts-de-France, fief des deux entreprises. Sur le plan technique, il s'agit d'un changement d'actionnariat de France Cyclisme, structure juridique de l'actuelle équipe Decathlon-AG2R, dont la marque multisports deviendra l'unique propriétaire à la fin de l'année à la place de l'assureur.

Une page qui se tourne

Mais c'est bien plus que ça, une page qui se tourne dans l'histoire du cyclisme français, parce que ce transfert de propriété met un terme à la présence dans le peloton d'AG2R, sponsor de l'équipe depuis 1997 et sponsor principal depuis 2000. Arrivé début 2024, Decathlon, marque planétaire avec 1817 magasins à travers le monde, est rapidement monté en première ligne avec des ambitions très affirmées.

Et aussi l'envie de s'affranchir de l'image d'une équipe à l'esprit familial et franchouillard, ce qui a notamment conduit au licenciement brutal du manager historique Vincent Lavenu. Fort de ses excellents résultats en 2024 (6e équipe mondiale), confirmés par 16 victoires cette saison, la formation désormais dirigée par Dominique Serieys, qui comprend dans ses rangs le Thurgovien Stefan Bissegger, ne veut pas s'arrêter là.

Titiller les mastodontes

Alors que le budget de l'équipe s'élève à 28 millions d'euros cette saison, «le plan est d'être au-dessus des 40 millions dès 2026», indique Céline Del Genes, responsable de la relation client chez Decathlon. «On n'y arrivera pas seuls», dit Dominique Serieys. Il y aura un nouveau partenaire, un «co-namer» qui associera son nom à celui de Decathlon. Le dossier est «très avancé».

Avec de tels moyens, l'équipe, qui restera implantée à Chambéry dans les Alpes françaises, compte venir titiller les mastodontes comme UAE et Visma dont le budget tourne autour de 50 millions d'euros, voire plus pour l'équipe de Tadej Pogacar. «Notre objectif c'est d'entrer dans le Top 5 puis le Top 3 mondial et de gagner le Tour de France d'ici 2030», affirme Dominique Serieys.