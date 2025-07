Mathieu van der Poel a fait coup double à Boulogne-sur-Mer lors de la deuxième étape du Tour de France. Le Néerlandais s'est imposé et a revêtu le maillot jaune de leader.

La joie de Mathieu van der Poel à l'arrivée Photo: Mosa'ab Elshamy

ATS Agence télégraphique suisse

Au terme d'un sprint royal en montée, van der Poel a devancé le Slovèbe Tadej Pogacar et le Danois Jonas Vingegaard, soit les deux grands favoris pour la victoire finale à Paris. Le spécialiste des classiques - qui a cette année remporté Milan - San Remo et Paris - Roubaix - a ainsi fêté un deuxième succès sur le Tour de France. En 2021, il avait déjà gagné la 2e étape avant de porter le maillot jaune pendant six jours.

Son coéquipier Jasper Philipsen, vainqueur la veille à Lille et premier porteur du maillot de leader, a franchi la ligne à plus de 30 secondes. Au général, van der Poel compte 4 secondes d'avance sur Pogacar et 6 sur Vingegaard.