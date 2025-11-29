Les Suisses jouent l'or européen en curling

L’équipe nationale masculine dispute ce samedi sa quatrième finale de Championnat d’Europe depuis son dernier sacre en 2013. Le quatuor emmené par le skip Yannick Schwaller affrontera la Suède à 13h. En 49 éditions des championnats d'Europe, les Suisses ont déjà remporté huit titres, le dernier datant de 2013. Depuis, l'équipe nationale a remporté quatre médailles de bronze et trois d'argent dans ce tournoi.
Le quatuor du CC Genève composé de Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller aura la possibilité de gagner l'or pour la première fois. L'équipe a déjà remporté l'argent en 2022 et le bronze en 2023 dans ce tournoi. L'occasion est d'autant plus grande que les Suisses ont déjà battu la Suède 8-4 en ouverture du round robin. Après l'argent glané en mai au championnat du monde de Moose Jaw, ils peuvent conclure cette année 2025 par une nouvelle performance de choix.