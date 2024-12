Remco Evenepoel lors des championnats du monde sur route de Zurich. Photo: FABRICE COFFRINI

AFP Agence France-Presse

«Remco souffre de cinq différentes blessures dont celle des ligaments de l'omoplate (qui a nécessité une opération) et dont la réparation prendra du temps. Les médecins parlent de huit semaines sans vélo», a-t-il expliqué au Soir et à la Dernière Heure/Les Sports. Ce délai de huit semaines esquisse une reprise de l'entraînement dans la dernière semaine de janvier.

Dans le meilleur des cas, le double champion olympique des Jeux de Paris pourrait effectuer sa rentrée à Paris-Nice (3 au 10 mars) ou, selon le programme qu'il privilégiera, lors de Tirreno-Adriatico (4 au 10 mars). «Ce sera juste, mais avec un gars aussi volontaire que lui, c'est tout aussi envisageable», a poursuivi le dirigeant flamand.

Le champion du monde 2022 a été victime d'un accident alors qu'il s'entraînait seul mardi dans la région de Gooik, au nord-ouest de Bruxelles. Il n'a pu éviter une voiture de la poste belge, dont la factrice a soudainement ouvert la portière à son passage.

Des fractures un peu partout

Le Belge a été relevé avec des fractures à une côte, à l'omoplate droite et à une main et souffrant de contusions aux poumons et d'une luxation de la clavicule droite «qui a provoqué une déchirure de tous les ligaments environnants», précisait-il dans un message diffusé mercredi sur X après avoir été opéré.

Le double champion olympique de Paris 2024 n'a pas été épargné par les chutes depuis le début de sa carrière, la plus grave s'étant produite lors du Tour de Lombardie en 2020, dans la descente du Mur de Sormano. Après un plongeon d'une dizaine de mètres dans le vide, il avait été victime d'une importante fracture du bassin et de lésions aux poumons.

En avril dernier, il avait été pris dans une lourde chute collective au Tour du Pays basque, se fracturant la clavicule et l'omoplate droite déjà. Il avait repris la compétition huit semaines plus tard au Critérium du Dauphiné.

Lefevere a ajouté que son coureur n'avait pas renoncé à participer au Giro la saison prochaine (10 mai - 1er juin), son objectif restant de gagner les trois grands Tours dans sa carrière, mais, a-t-il poursuivi, il lui faudra pour cela continuer à réduire l'écart qui le sépare du Slovène Tadej Pogacar.