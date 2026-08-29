La Suisse brille aux Mondiaux d'Amsterdam! Claire Ghiringhelli décroche le bronze en para-skiff, son premier podium mondial. C'est la deuxième médaille suisse après le bronze d'Ulrich et Schweizer vendredi.

ATS Agence télégraphique suisse

Claire Ghiringhelli s'est parée de bronze dans l'épreuve de para-skiff des Mondiaux d'Amsterdam. La Franco-Tessinoise de 48 ans avait cueilli le même métal lors des récents Européens de Varese.

Il s'agit pour Claire Ghiringhelli du premier podium dans des Mondiaux, et pour la Suisse de la deuxième médaille dans ces joutes 2026 après le bronze de Salome Ulrich et Fabienne Schweizer en deux de couple vendredi.

La skiff Aurelia Maxima-Janzen tentera d'en obtenir une troisième dimanche. La Bernoise a décroché son ticket pour la finale A en terminant 3e de sa demi-finale. Le Lucernois Kai Schätzle, 5e de sa demi-finale, devra en revanche se contenter de la finale B.