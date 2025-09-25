Lors du congrès de l'UCI à Kigali en marge des Mondiaux, il a été décidé de changer le calendrier. Conséquence, le Tour de Suisse ne durera plus que cinq jours au lieu de huit.

Le Tour de Suisse sera réduit à 5 jours

Lors du congrès de l'UCI à Kigali en marge des Mondiaux, il a été décidé de changer le calendrier. Conséquence, le Tour de Suisse ne durera plus que cinq jours au lieu de huit.

La boucle nationale durait même neuf jours par le passé. Censé se dérouler du 14 au 21 juin 2026, le Tour de Suisse se tiendra désormais du 17 au 21 juin. Prévu du 11 au 14 juin, le Tour de Suisse féminin gagne en revanche un jour et se tiendra en parallèle et aux mêmes dates que les messieurs.