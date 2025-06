Romont-Gym est adepte de balle au filet

L'équipe qui a défendu les couleurs de Romont-Gym ce samedi à la balle au filet. Photo: Anastasiia Sotir for Lausanne25

Matthias Davet Journaliste Blick

Sur le papier, le sport prête à sourire. «Il suffit d’aimer les jeux de ballon et de savoir lancer et rattraper un ballon», écrit-on, en préambule, sur le site de la Fédération suisse de gymnastique. La balle au filet se résume à cela: sans bouger, il faut tirer la balle de l'autre côté du filet et espérer que l'adversaire ne parvienne pas à s'en emparer. Sauf que quand on voit jouer certaines équipes dans la salle de la Vallée de la Jeunesse, on est obligés d'être impressionné par la vitesse d'exécution et la précision des joueurs.

Parmi toutes ces équipes, il y a Romont-Gym. Comme la famille Lüdi en indiaca ou Les Breuleux pour la balle au poing, les Fribourgeois sont les seuls représentants romands dans leur sport ce samedi. L'histoire remonte à «en tout cas 10 ans». «J'ai longtemps été monitrice du groupe polysport et on nous avait présenté la balle au filet au cours annuel de la Fédération fribourgeoise», explique Dania, qui a été fouillé dans les archives. «On cherchait absolument une alternative parce que tout le monde en avait marre du Fit+Fun», rajoute Nicolas Lehner. L'éclat de rire qui suit confirme les paroles du président.

«Plus dynamique que le volley»

Il y a six ans, Romont était déjà présent à Aarau. Si la fête était belle, le côté sportif était un poil plus compliqué. «Mais on avait quand même gagné un match», s'exclame une joueuse. Une belle réussite pour le club qui ne pratique pas chaque semaine la balle au filet. «On alterne avec d'autres sports comme le unihockey, le basket ou le yoga. C'est très varié», précise Dania.

Avant la Fête fédérale, Romont-Gym a toutefois intensifié un poil les entraînements. «On a joué à trois reprises depuis la mi-mai», nous lance-t-on. Même le président, Nicolas Lehner, habitué au volleyball, s'est pris au jeu. «C'est plus dynamique et c'est pour tout le monde, se réjouit le seul homme de l'équipe. En plus, ça nous permet de jouer si on est seulement 8.» Car à la balle au filet, les équipes sont formées de quatre joueurs ou joueuses.

Ce dont Romont se réjouit est aussi que, avec les beaux jours qui arrivent, la société va pouvoir aller pratiquer son sport favori dehors, sur des terrains de beach-volley. Un bol d'air frais important, surtout après avoir expérimenté la fournaise qu'était la Vallée de la Jeunesse en ce samedi après-midi.