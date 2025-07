A Lima, le Jockey Fest a surpris avec une course pour le moins insolite! Seize jockeys ont sprinté sur 100 mètres... sans chevaux. Cet événement caritatif a attiré plus de 15'000 spectateurs et est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Seize cavaliers ont galopé sans monture sur l'hippodrome de Monterrico à Lima lors du plus grand festival équestre le Jockey Fest.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Pendant un bref instant, aucun bruit de sabot ni de hennissement n'a résonné à l’hippodrome de Monterrico à Lima le 22 juin dernier. Au plus grand festival équestre péruvien – le Jockey Fest –, la course hippique a pris une tournure pour le moins inattendue… avec une compétition sans chevaux.

Seize jockeys, sans monture mais en tenue réglementaire – guêtres, bottes et pantalon blanc – ont pris le départ dans les stalles pour s’élancer dans un sprint de 100 mètres. Le but? Récolter des fonds pour une œuvre caritative, relate «Le Parisien». Plus de 15’000 personnes ont assisté à cette course unique.

A quand un tiercé sans canassons?

Sur les réseaux sociaux, la vidéo de la course est devenue virale (et on comprend pourquoi). Et c’est le cavalier du couloir 1 qui s’est imposé haut la main, devant le 2 et le 16. Tous se sont ensuite félicités, accolades et tout sourire.

Les internautes n’ont pas hésité à commenter l’événement, partageant et commentant les vidéos sur X. «C’est peut-être la plus belle chose que j’aie jamais vue», a lancé l’un d’eux. Certains ont exprimé leur joie de voir les cavaliers courir sans leurs montures, tandis que d’autres ont même suggéré l’ouverture de paris sportifs pour ces courses sans canasson.

Les courses hippiques à Lima datent de 1864, et Danilo Chávez, président du Jockey Club du Pérou, espère que ce sprint atypique attirera les nouvelles générations, comme rapporté par «The Sun». C’est aussi un moyen «de montrer que l’hippodrome peut aussi être un lieu de rencontre moderne et amusant», conclut le président.