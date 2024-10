Muriel Furrer a-t-elle chuté sous l'œil d'autres cyclistes?

Jeudi 26 septembre, peu avant 11 heures: Muriel Furrer (devant) et l'Autrichienne Ramona Griesser gravissent ensemble une pente de 18% entre Zumikon et Küsnacht (zh). Elles sont à seulement deux kilomètres du lieu présumé de l'accident. Photo: IMAGO/SW Pix 1/11

Daniel Leu , Matthias Dubach et Fabian Fuhrer

Jeudi dernier, Muriel Furrer a fait une grave chute. Le lendemain, la jeune fille de 18 ans seulement a succombé à ses graves blessures. Le procès-verbal d'une tragédie. Photo: IMAGO/Photo News

Cela fait maintenant plusieurs jours qu'on se demande comment Muriel Furrer, jeune cycliste suisse prometteuse, a pu perdre si tragiquement la vie. Jeudi, en plein championnats du monde des filles de moins de 19 ans, la Zurichoise est sortie de piste dans une forêt près de Küsnacht (ZH), puis est restée longtemps allongée dans la forêt dans un état grave, sans être découverte. Un jour plus tard, l'Union cycliste internationale (UCI) annonçait le décès de Muriel Furrer des suites d'un traumatisme crânien.

Lundi après-midi, la police cantonale de Zurich et le Ministère public du canton de Zurich ont publié un communiqué contenant des informations sur le drame. Et ceux-ci semblent corroborer les informations publiées par Blick ces derniers jours.

«Selon les premières constatations, la conductrice a chuté près de Küsnacht, lors d'une descente dans le hameau de Schmalzgrueb, dans un léger virage à gauche. Aucun indice n'a révélé intervention d'un tiers jusqu'à présent. Selon l'état actuel de l'enquête, personne n'a assisté à la chute. Aucune image télévisée ou autre enregistrement n'est disponible à ce jour. Aucun témoin n'est connu», peut-on lire dans le communiqué de presse.

D'autres cyclistes sur le lieu du drame?

Et d'ajouter: «Les investigations menées jusqu'à présent montrent que l'athlète qui a chuté a été découverte inconsciente dans la forêt, à l'écart du parcours, par un membre de la sécurité. Les services de secours immédiatement mobilisés sont arrivés peu après sur les lieux de l'accident et ont prodigué les premiers soins. Le moment exact de l'accident n'est pas encore clair à l'heure actuelle.»

Les recherches menées par Blick révèlent que Muriel Furrer est vraisemblablement tombée à 11h03 ou 11h04 et qu'il y avait d'autres cyclistes devant et derrière elle. Il est donc fort probable qu'elle n'était pas seule au moment de la chute. On ne sait toujours pas si ses concurrentes immédiates ont vu la scène. Contactées, les autorités affirment qu'aucune des coureuses ne s'est encore manifestée

Voici ce que l'on sait en l'état du déroulé de ce tragique 26 septembre 2024:

10h00: Le départ de la course des championnats du monde des juniors féminines U19 est donné à Uster (ZH). 120 coureuses amorcent les 75 kilomètres qui les séparent de l'arrivée à Zurich. Parmi elles, les quatre Suissesses Lara Liehner (18 ans), Sirin Städler (17 ans), Chiara Mettier (17 ans) et Muriel Furrer (18 ans). Après un tour autour du lac de Greifen, les coureuses s'élancent sur ce que l'on appelle le City Circuit, un tronçon qui doit être parcouru à deux reprises.

Vers 10h59: Muriel Furrer et l'Autrichienne Ramona Griesser gravissent côte à côte une rude pente de 18% entre Zumikon et Küsnacht. Il reste encore un bon kilomètre à parcourir avant d'atteindre la forêt dans laquelle se produira la tragédie.

11h03: Muriel Furrer est à 400 mètres du lieu présumé de l'accident. Un journaliste de Blick l'aperçoit alors. Rien ne laisse présager le drame à venir. Selon une vidéo que Blick a pu consulter et analyser avec précision, la situation à cet endroit se présente comme suit: d'abord, deux conductrices arrivent. Une seconde et demie plus tard, Muriel Furrer apparaît. Suivent deux coureuses, avec un léger retard, mais à portée de la Suissesse, puis d'un petit groupe de trois. Huit secondes plus tard, Muriel Furrer et Ramona Griesser atteignent l'endroit fatidique, précédant quatre autres coureuses et de nombreux véhicules d'accompagnement.

Vers 11h04: Environ 20 à 30 secondes après le passage de Muriel Furrer devant le journaliste de Blick, le tragique accident se produit vraisemblablement dans un virage sur la gauche.

11h14: Un groupe de cinq coureuses franchit pour la première fois la ligne d'arrivée. Muriel Furrer est l'une des deux coureuses à ne pas avoir obtenu de chrono intermédiaire à cet endroit lors de son premier passage.

11h45: Le groupe de tête passe devant le lieu présumé de l'accident lors de son deuxième tour de piste. Aucune trace de l'accident n'est visible.

11h58: La Britannique Cat Ferguson est la première à atteindre la Sechseläutenplatz à Zurich. Elle est couronnée championne du monde.

12h15: Le coup d'envoi des deux courses de paracyclisme des catégories hommes C4-C5 et hommes C3 est donné sur le Münsterhof de Zurich. Ces courses se tiennent également sur le City circuit.

12h20: Le journaliste de Blick s'éloigne de sa position. Jusqu'à présent, soit 75 minutes après l'accident, il n'a entendu aucune sirène d'ambulance ou de police.

12h29: Avec l'Indienne Harshita Jakhar, la dernière coureuse de la course des juniors filles de moins de 19 ans franchit la ligne l'arrivée. Neuf coureuses ne la franchiront jamais, dont Muriel Furrer.

12h33: L'UCI publie le résultat final de la course féminine des moins de 19 ans. Muriel Furrer et les autres athlètes éliminées se voient attribuer la mention DNF (Did not finish, N'est pas arrivée), comme à l'accoutumée.

12h45 : Lorsque les paracyclistes passent devant le lieu présumé de l'accident de Muriel Furrer, il y a deux ambulances, une voiture de police, une voiture de Swiss Cycling et un autre véhicule d'accompagnement. Selon les informations de Blick, les équipes de secours ne sont pas là depuis très longtemps. Ce qui corrobore les déclarations Rolf Jäger, porte-parole du Ministère public zurichois, lundi au micro de la chaîne régional «Tele Züri»: «Le service de sécurité a refait le parcours après la course, on l'a cherchée et on l'a trouvée.»

12h52: A Dübendorf (ZH), un hélicoptère de sauvetage de la Rega décolle en direction du lieu de l'accident.

12h56: Ce même hélicoptère se pose quatre minutes plus tard dans une prairie, en dessous de la forêt, où s'est déroulé le drame.

13h32: L'hélicoptère décolle et atterrit trois minutes plus tard près de l'hôpital universitaire de Zurich.

18h32: Dans un communiqué commun, l'UCI, Swiss Cycling et le comité d'organisation des championnats du monde de Zurich annoncent que la Zurichoise a fait une chute grave pendant la course. «Elle a subi un grave traumatisme crânien et se trouve dans un état critique.»

Un jour plus tard, Muriel Furrer a perdu la bataille. Elle est décédée à l'âge de 18 ans. Lundi, sur le lieu présumé de l'accident, seule une bougie – cachée dans les hautes herbes – témoigne de la tragédie qui s'est produite en ce dramatique jeudi.