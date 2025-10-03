DE
FR

Nouveau record des Mondiaux
Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Catherine Debrunner brille aux Mondiaux 2025 à New Delhi, remportant sa cinquième médaille d'or sur 400 m. La Thurgovienne établit un nouveau record des championnats et porte son total à dix titres mondiaux.
Publié: il y a 9 minutes
Partager
Écouter
Catherine Debrunner a conclu en beauté ses championnats du monde 2025.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Catherine Debrunner a conclu en beauté ses championnats du monde 2025. La Thurgovienne a conquis vendredi une cinquième médaille d'or à New Delhi, portant son total à dix titres mondiaux.

A lire aussi
Mondiaux de para-athlétisme: l'or et un record pour Catherine Debrunner
Une autre médaille jeudi?
Mondiaux de para-athlétisme: l'or et un record pour Catherine Debrunner
Marco Odermatt s'engage pour sauver le sport suisse
Coupes budgétaires
Le soutien est déjà énorme
Marco Odermatt s'engage pour sauver le sport suisse

Trois secondes d'avance sur sa rivale

Déjà sacrée sur 100, 800, 1500 et 5000 m dans la mégapole indienne, Catherine Debrunner a triomphé sur 400 m vendredi. Elle s'est imposée en 50''58, un nouveau record des championnats du monde, en devançant de plus de trois secondes sa principale rivale.

«Je n'étais encore jamais parvenue à remporter cinq titres lors d'une même édition des Mondiaux. C'est incroyablement beau», s'est réjouie celle qui avait également été sacrée à cinq reprises lors des Paralympiques de Paris 2024 (sur 400, 800, 1500, 5000 m ainsi que sur le marathon).

Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus