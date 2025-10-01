Publié: il y a 3 minutes

La Thurgovienne Catherine Debrunner a brillé mercredi lors du 1500m des Championnats du monde de para-athlétisme. disputés à New Dehli En parcourant la distance en 3'16''81, elle a établi un nouveau record.

Mondiaux de para-athlétisme: l'or et un record pour Catherine Debrunner

Photo: Getty Images

La para-athlète Catherine Debrunner a remporté mercredi sa troisième médaille d'or sur 1500m aux Championnats du monde de New Dehli. Elle prendra le départ du 100m jeudi.

La Thurgovienne de 30 ans a également établi un record des Mondiaux sur la distance en 3'16''81, et avait à l'arrivée une avance de six dixièmes sur la concurrence. Jeudi, Debrunner sera alignée sur 100m. Elle a remporté l'argent sur cette distance tant aux Mondiaux il y a deux ans qu'aux Jeux paralympiques de Paris 2024.