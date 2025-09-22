Marathon de Berlin en fauteuil roulant: les Suisses gagnent

Marcel Hug imbattable à Berlin.
Photo: DEAN LEWINS
ATS Agence télégraphique suisse
Dans la capitale allemande, le Thurgovien a poursuivi son impressionnante domination entamée voici six ans déjà. Hug, qui a fait la course en tête d'un bout à l'autre, a précédé le Britannique David Weir de plus de six minutes.
La Lucernoise Manuela Schär a aussi fêté un succès très net. Son avance sur les Britanniques Jade Hall et Eden Rainbow Cooper a dépassé les cinq minutes.
