Hug et Schär dominent
Marathon de Berlin en fauteuil roulant: les Suisses gagnent

Les Suisses ont dominé le marathon de Berlin en fauteuil roulant. Marcel Hug et Manuela Schär se sont imposés et ont pleinement justifié leur statut de favoris.
Publié: 10:32 heures
Marcel Hug imbattable à Berlin.
Photo: DEAN LEWINS
Dans la capitale allemande, le Thurgovien a poursuivi son impressionnante domination entamée voici six ans déjà. Hug, qui a fait la course en tête d'un bout à l'autre, a précédé le Britannique David Weir de plus de six minutes.

La Lucernoise Manuela Schär a aussi fêté un succès très net. Son avance sur les Britanniques Jade Hall et Eden Rainbow Cooper a dépassé les cinq minutes.

