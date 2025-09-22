Les Suisses ont dominé le marathon de Berlin en fauteuil roulant. Marcel Hug et Manuela Schär se sont imposés et ont pleinement justifié leur statut de favoris.

Marathon de Berlin en fauteuil roulant: les Suisses gagnent

Marathon de Berlin en fauteuil roulant: les Suisses gagnent

Marcel Hug imbattable à Berlin. Photo: DEAN LEWINS

ATS Agence télégraphique suisse

Dans la capitale allemande, le Thurgovien a poursuivi son impressionnante domination entamée voici six ans déjà. Hug, qui a fait la course en tête d'un bout à l'autre, a précédé le Britannique David Weir de plus de six minutes.

La Lucernoise Manuela Schär a aussi fêté un succès très net. Son avance sur les Britanniques Jade Hall et Eden Rainbow Cooper a dépassé les cinq minutes.