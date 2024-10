Jolanda Neff est réconfortée après son abandon en course. Photo: Screenshot SRF 1/6

Nicola Abt

La saison de VTT se termine sur une énorme déception pour Jolanda Neff (31 ans). La championne olympique doit abandonner la course au Canada après quatre tours. Les caméras de télévision montrent comment elle reste ensuite plusieurs secondes dans les bras d'une femme. Elle semble pleurer. Aucune chute n'est visible pendant la retransmission télévisée. Est-ce que ses problèmes respiratoires se sont à nouveau aggravés?

Jolanda Neff s'explique sur Instagram. Dans une déclaration détaillée, elle écrit : «J'ai eu un accident et je me suis retrouvée en mauvaise posture. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser où se trouvaient le haut et le bas». La Saint-Galloise n'a pas été blessée. Mais cette fin de saison ratée symbolise bien toutes les galères survenues pour son dernier tour de piste.

Pourtant, juste avant les Jeux olympiques, tout semblait s'être arrangé. Jolanda Neff a enfin découvert pourquoi elle souffrait régulièrement d'essoufflement lors des courses de VTT ces dernières années. Ses cordes vocales réagissent à une respiration rapide et se contractent en raison du flux d'air. Ce processus lui coupe littéralement la respiration.

Le niveau suivant est débloqué

Une nouvelle technique de respiration devrait résoudre le problème. Jolanda Neff doit respirer plus lentement sur le vélo. Plus facile à dire qu'à faire. Le temps d'entraînement de six semaines avant les Jeux olympiques était trop court et elle a manqué l'événement phare de la saison. Elle s'est ensuite classée en dehors des dix meilleures lors des championnats du monde et de la coupe du monde.

«Cette année a été incroyablement décevante à bien des égards», écrit Jolanda Neff sur Instagram. Dernièrement, elle n'a plus lutté avec sa respiration, mais avec ses jambes. Outre l'aspect sportif, la Saint-Galloise a également connu des déceptions personnelles. «Quand tu ne gagnes plus, certaines personnes te traitent différemment. J'ai réalisé que certains ne s'intéressaient pas à moi en tant que personne, mais voulaient seulement faire partie de mes grands succès. Cela m'a fait beaucoup de mal».

En même temps, elle remercie sa famille et son petit ami Luca Shaw, un vététiste de descente américain, pour leur soutien. Le fait qu'elle ait maîtrisé ses problèmes respiratoires la rend confiante pour la saison à venir. «J'ai l'impression d'avoir débloqué le niveau suivant de Mario Kart».