Les Jeux olympiques se dérouleront sans ces athlètes

1/28 Quelques sportifs de renom manquent à l'appel à Paris.

Les Jeux olympiques sont le rêve de tout sportif. Tout le monde souhaite participer à ses compétitions, mais tout le monde n'a pas le droit ou la possibilité de le faire. En effet, pour y prendre part, il ne suffit pas de remplir des critères de sélection, il faut également être convoqué par sa fédération. Les places aux JO sont donc limitées. Cette année, les vététistes suisses en font les frais.

A Tokyo, elles ont fêté un triplé sensationnel, mais à Paris, deux des trois médaillées manqueront à l'appel. Linda Indergand (31 ans, bronze) n'a pas été sélectionnée. La championne olympique Jolanda Neff (31 ans) aurait pu prendre le départ, mais elle doit renoncer pour des raisons de santé. Elle n'est d'ailleurs pas la seule star suisse du cyclisme à manquer le rendez-vous parisien. Marlen Reusser (32 ans) doit aussi renoncer pour des raisons de santé. Marc Hirschi (25 ans), quant à lui, a été désavantagé par rapport à Stefan Küng (30 ans) et Stefan Bissegger (25 ans) lors des sélections.

Absence de Bencic

Avec Joana Mäder (32 ans) et Anouk Vergé-Dépré (32 ans), d'autres médaillées de Tokyo manqueront les Jeux. Le duo de beach-volley a dû céder sa place à deux autres équipes. Pour une raison particulièrement belle, Belinda Bencic (27 ans) ne défendra pas son titre. La joueuse de tennis est en effet devenue maman en avril.

En revanche, Benjamin Gischard (28 ans) n'a pas eu de chance. Le capitaine de l'équipe suisse de gymnastique artistique s'est blessé à l'entraînement et ne pourra donc pas participer. La plongeuse Michelle Heimberg (24 ans) et la rameuse Jeannine Gmelin (34 ans) n'ont de leur côté pas réussi à se qualifier.

Une chute fatale pour la tenante du titre

Elles partagent ce sort avec des stars internationales. L'ancien détenteur du record du monde de saut à la perche et champion olympique 2012 Renaud Lavillenie (37 ans, Fr) n'a pas franchi l'obstacle des qualifications et manquera les Jeux à domicile.

La tenante du titre du 800m, Athing Mu (22, USA), a chuté lors des Trials américains et n'a donc pas de billet pour Paris. La championne du monde du disque Laulauga Tausaga (26 ans, USA) reste également bloquée au même stade. Le quintuple All-Star de la NBA Luka Doncic (25 ans) a aussi échoué lors des qualifications avec les basketteurs slovènes.

La sprinteuse jamaïcaine Elaine Thompson-Herah (32 ans) a déjà cinq médailles d'or olympiques à son palmarès et elle ne pourra pas en ajouter une nouvelle à sa collection cet été. La Jamaïcaine reste éloignée de Paris en raison d'une blessure au tendon d'Achille. Pour la même raison, la Vénézuélienne Yulimar Rojas (28 ans), tenante du titre du triple saut, doit déclarer forfait.

La double championne olympique de cyclisme sur piste Katie Archibald (30 ans) a été victime d'un accident dans son jardin. L'Écossaise a trébuché sur une marche et s'est disloqué la cheville, s'est cassé le tibia et le péroné et a arraché deux ligaments de l'os. L'hôpital au lieu des Jeux olympiques, c'est aussi le cas du décathlonien Pierce LePage (28 ans, Ka). Il doit se faire opérer d'une hernie discale.

De nombreux abandons en tennis et en cyclisme

Le tournoi de tennis doit également déplorer plusieurs absences de renom. Dominic Thiem (30 ans, Aut) n'a pas reçu de wild card alors qu'Emma Raducanu (21 ans, Gbp) a refusé la sienne. De leur côté, Aryna Sabalenka (26, Blr), Ons Jabeur (29, Tun) renoncent volontairement à participer, tandis qu'Hubert Hurkacz (27, Pol) et Marketa Vondrousova (25, Tch) y sont contraints par des blessures. Petra Kvitova (34 ans, Tch) est absente car, comme Bencic, elle est récemment devenue maman.

Quelques grands noms manqueront aussi à l'appel lors de la course cycliste masculine. Tadej Pogacar (25, Slo), Primoz Roglic (34, Slo) et Jonas Vingegaard (27, Dä) préfèrent s'accorder une pause. En revanche, le tenant du titre Richard Carapaz (31 ans) n'a pas été sélectionné. Cela a d'ailleurs suscité beaucoup d'incompréhension dans son pays d'origine, l'Équateur.

Ces derniers n'auront d'autre choix que d'assister de loin, comme tous les fans de sport du monde entier, à la course aux médailles des 10'500 athlètes présents à Paris.