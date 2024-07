Aya Nakamura devrait chanter avec Céline Dion et Lady Gaga pour les JO

Selon plusieurs médias français, Aya Nakamura devrait bel et bien chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques ce vendredi 6 juillet. Elle accompagnera Céline Dion et Lady Gaga, qui devraient chanter en duo. Juliette Armanet sera aussi de la partie.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Fin (probable) des rumeurs autour des chanteurs et chanteuses qui ouvriront les Jeux olympiques ce vendredi 26 juillet. Selon plusieurs médias français, dont le magazine français «Public», Aya Nakamura devrait bel et bien chanter lors de la cérémonie d'ouverture qui devrait durer 3 heures. Au programme de l'artiste française la plus écoutée dans le monde: «La Bohème» de Charles Aznavour, et d'autres de ses tubes personnels.

Lady Gaga et Céline Dion en duo

Le magazine révèle également que la présence de Lady Gaga et Céline Dion à Paris n'est pas le fruit du hasard. Les deux stars devraient aussi se produire en duo sur scène pour une reprise de «La vie en rose» d'Edith Piaf. Céline Dion pourrait livrer d'autres performances en solo. «Info du soir, Céline Dion et Lady Gaga ont répété en duo ‘La vie en rose’ d’Edith Piaf. Céline Dion sera habillée par Dior avec une cape en plumes roses et noires», informait le journaliste français Thierry Moreau il y a quelques heures.

Les trois artistes ne seront évidemment pas les seules à monter sur scène. Selon «Le Parisien», Juliette Armanet devrait également faire une apparition, accompagné par le célèbre pianiste français Sofiane Pamart. Un autre nom est sorti: Philippe Katerine pourrait aussi chanter lors de la cérémonie, informe «L'Equipe».