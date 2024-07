Les 5 derniers secrets parisiens sur l'ouverture des JO

Vendredi soir, le rideau sera enfin levé. Plus d'un milliard de téléspectateurs dans le monde, et 450'000 présents le long des berges de la Seine, regarderont la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. En voici les derniers secrets.

1/17 Ils seront près de 400'000 parisiens, invités et spectateurs, à se presser dans les tribunes et le long des quais de la Seine vendredi soir pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Même Emmanuel Macron n’a pas voulu le dernier voile sur la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. Ce vendredi 26 juillet à partir de 19h30, c’est un spectacle largement gardé secret qui s’offrira au monde, suivi par un milliard de téléspectateurs! Un défilé de péniches sur la Seine, sur lesquelles auront pris place les 206 délégations présentes pour cette édition qui rassemblera environ 9000 athlètes. Les envoyés spéciaux de Blick vous la feront vivre en direct tout au long de la soirée. Mais d’ici là, nous avons quand même percé quelques mystères.

Des péniches sur six kilomètres

C’est un immense pont flottant qui s’étirera, à partir de 20h24 exactement ce vendredi, sur six kilomètres, du Pont d’Austerlitz (à côté de la gare de Lyon, bien connue des Suisses habitués à se rendre à Paris) jusqu’au Trocadéro, au pied de la tour Eiffel. Les bateaux avanceront en moyenne à une vitesse de 15 km/heure avec, parmi eux, toute la flotte des fameux «bateaux-mouches» qui, d’ordinaire, convoient les touristes d’un bout à l’autre du fleuve. Mais attention: bien d’autres péniches fluviales ont été réquisitionnées, certaines venant même de Strasbourg, où elles naviguent d’habitude sur le Rhin! Au total, une centaine de bateaux circuleront les uns derrière les autres, tous transformés en scènes de théâtre avec, à bord, les délégations d’athlètes derrière leurs porte-drapeaux, mais aussi des artistes et des musiciens. Une vingtaine d’embarcations seront dédiées à la sécurité. La première délégation à s’élancer sera celle de la Grèce, héritage olympique oblige.

Céline Dion, Lady Gaga et Cerrone

Vous avez déjà vu passer les noms. Mais on peut les répéter et en rajouter. Le spectacle conçu par le metteur en scène Thomas Jolly, directeur artistique des Jeux olympiques et paralympiques, sera ponctué de points d’orgue musicaux avec des stars aussi célèbres qu’inattendues. On sait depuis longtemps, et cela a suscité pas mal de controverses, que la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura sera de la partie. On sait aussi que la canadienne Céline Dion et l’Américaine Lady Gaga sont arrivées à Paris, chacune recevant selon les médias un chèque de deux millions d’euros pour leurs prestations (ce qui n’a pas été confirmé par le comité organisateur). Mais il y en aura d’autres, comme le batteur, compositeur et «père» du disco Cerrone, ou la chanteuse française Juliette Armanet, qui avait ému la France en disant sa détestation de Michel Sardou. «Tout va s’emmêler, y compris le protocole (les discours, l’ouverture par le chef de l’Etat, les hymnes, etc.)», a promis Thomas Jolly dans les colonnes du journal «Le Monde».

Une autre France en douze tableaux

La France, c’est l’histoire. Et l’histoire, c’est la France. Impossible d’imaginer une cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques qui ne puisant pas dans les grands moments de la compétition, mais aussi dans ceux du pays, de ses révolutions et de ses accomplissements. Avec, au cœur du scénario de ces quatre heures de direct, la grande aventure de Paris à travers les siècles. Quatre coauteurs ont été mobilisés pour écrire le scénario de cette soirée: l’historien Patrick Boucheron (coordinateur d’une Histoire mondiale de la France qui a fait date) la scénariste de séries télévisées Fanny Herrero (créatrice de Dix pour cent), le metteur en scène Damien Gabriac et la romancière Leïla Slimani (Prix Goncourt 2016 pour Chanson douce). Les co-auteurs jurent qu’ils vont raconter une France qui dépassera les «fameuses valeurs philosophiques traditionnelles exhibées avec parfois trop d’assurance». Le 14 septembre 2023, l’acteur Jean Dujardin avait défrayé la chronique avec la cérémonie d’ouverture de la coupe du monde de Rugby dans laquelle il s’était mis en scène en boulanger des années 50.



En septembre 2023, Jean Dujardin et le rugby

Un sous-marin et une armée de drones

Ce sera peut-être le clou de la soirée: un sous-marin qui émergera de la Seine! C’est en tout cas ce que murmurent les organisateurs qui se sont employés, comme le président français lui-même, à diffuser des informations au compte-gouttes pour maintenir le suspense. On parle aussi de nageurs qui accompagneront les péniches, et pas seulement ceux des forces de l’ordre, puisque même les nageurs de combat du fameux commando Hubert de la Marine nationale ont été mobilisés, parmi les 30 à 40'000 policiers et militaires chargés de quadriller le périmètre de la cérémonie. Dans le ciel? Une armée de drones chargés de surveiller les opérations, mais aussi d’éclairer ce spectacle et de créer des effets spéciaux.

L’hymne à l’amour et une flamme allumée



La scénographie de la cérémonie fera la part belle à tous les mythes français. Qui chantera «L’hymne à l’amour» et «La Vie en rose» d’Edith Piaf? Aya Nakamura, Céline Dion ou Lady Gaga, dont on dit que le piano a été installé sur une plate-forme sous un pont de la Seine? Il y aura aussi, promet-on, un tableau consacré au rapport entre le cinéma et Paris, et un autre qui rend hommage aux cabarets de la ville-lumière, avec une retransmission en direct depuis Montmartre avec les danseuses du Moulin-Rouge (qui vient de récupérer ses ailes, arrachées par une tempête). Charlie Chaplin sera aussi au rendez-vous et les personnages du roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris (Quasimodo, Esmeralda…) rendront hommage à la cathédrale toujours en reconstruction depuis l’incendie d’avril 2019. Viennent enfin les noms des derniers relayeurs à porter la flamme jusqu’à la vasque olympique, sans doute placée sous la tour Eiffel. On parle de la triple championne olympique d’athlétisme Marie-José Pérec, du judoka Teddy Riner (toujours en lice en 2024) ou de… Zinedine Zidane.