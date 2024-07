Andy Murray renonce au simple à Paris pour se concentrer sur le double

Andy Murray: seulement le double aux JO de Paris

ATS Agence télégraphique suisse

«J'ai pris la décision de déclarer forfait en simple afin de me concentrer sur le double avec Dan», a déclaré l'ancien no 1 mondial. «Nos entraînements se sont très bien passés et nous allons bien jouer ensemble. Vraiment impatient de débuter et de représenter encore une fois la Grande-Bretagne», a ajouté celui qui, outre ses deux médailles d'or en simple aux JO, a également décroché l'argent olympique en double mixte en compagnie de Laura Robson à Londres en 2012.

L'Ecossais, qui joue depuis 2019 avec une hanche métallique, avait disputé début juillet son dernier tournoi de Wimbledon, également en double uniquement, avec son frère Jamie. Opéré d'un kyste à la colonne vertébrale en juin, le triple vainqueur en Grand Chelem avait dû déjà s'y résoudre à déclarer forfait en simple. S'il maintient sa participation au double, Murray disputera alors à Roland-Garros, où débutent samedi sur terre battue les épreuves de tennis, ses cinquièmes et derniers Jeux. Il a déjà annoncé mardi sur son compte X qu'il prendrait sa retraite après ces JO.