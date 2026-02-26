DE
FR

Succès lausannois
La Fête fédérale «restera gravée dans les mémoires»

La 77e Fête fédérale de gymnastique revendique un bilan positif, entre affluence record et finances maîtrisées. Les organisateurs mettent en avant une gouvernance axée sur la durabilité.
Publié: 10:26 heures
1/2
La fête fédérale de gymnastique est un succès.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

La 77e Fête fédérale de gymnastique, organisée à Lausanne en juin 2025, se conclut sur un bilan jugé très positif par ses organisateurs. Pendant dix jours, la capitale vaudoise a accueilli la plus grande manifestation sportive populaire du pays, réunissant près de 65'000 gymnastes, 300'000 visiteurs, 4500 volontaires et plus de 5'000 juges mobilisés pour des dizaines de milliers d’heures de jugement.

Présentée comme «une édition précurseure», Lausanne 2025 a placé dans sa gouvernance la durabilité au même niveau que l’équilibre financier. Selon les chiffres communiqués, 98% des trajets des gymnastes ont été effectués par des alternatives à la voiture individuelle. La production de déchets a été réduite de moitié par rapport à l’édition précédente. L’offre de restauration a privilégié des options à faible empreinte carbone et généralisé la vaisselle consignée, tandis que 97% des articles de merchandising étaient fabriqués en Europe. Une plateforme de revente de matériel a en outre généré plus d’un demi-million de francs, prolongeant la durée de vie de plus de 10'000 équipements.

Budget à l'équilibre

Sur le plan financier, le budget de 28 millions de francs a été bouclé à l’équilibre, malgré un contexte urbain ayant pesé sur les recettes de restauration. Près de 44% du financement provient des gymnastes, via les nuitées et les cartes de fête. Le sponsoring (19%) et la restauration (17%) constituent deux autres sources majeures, le solde étant assuré notamment par les partenaires publics et diverses ventes et locations. Les organisateurs soulignent par ailleurs que 75% des partenaires et prestataires étaient vaudois.

Les retombées régionales sont également mises en avant: en juin 2025, Lausanne a enregistré plus de 10% de nuitées hôtelières supplémentaires et un taux d’occupation en hausse de 9,5% par rapport à la même période en 2024. La fréquentation a progressé de 37% lors du premier week-end et de 81% lors du second. Selon une enquête réalisée auprès des participants, plus de huit sur dix se disent prêts à revenir à Lausanne.

Alors que l’association organisatrice s’apprête à se dissoudre, la prochaine Fête fédérale de gymnastique est d’ores et déjà annoncée pour 2031 au Tessin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus