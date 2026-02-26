La Fête fédérale «restera gravée dans les mémoires»

La 77e Fête fédérale de gymnastique revendique un bilan positif, entre affluence record et finances maîtrisées. Les organisateurs mettent en avant une gouvernance axée sur la durabilité.

Blick Sport

La 77e Fête fédérale de gymnastique, organisée à Lausanne en juin 2025, se conclut sur un bilan jugé très positif par ses organisateurs. Pendant dix jours, la capitale vaudoise a accueilli la plus grande manifestation sportive populaire du pays, réunissant près de 65'000 gymnastes, 300'000 visiteurs, 4500 volontaires et plus de 5'000 juges mobilisés pour des dizaines de milliers d’heures de jugement.

Présentée comme «une édition précurseure», Lausanne 2025 a placé dans sa gouvernance la durabilité au même niveau que l’équilibre financier. Selon les chiffres communiqués, 98% des trajets des gymnastes ont été effectués par des alternatives à la voiture individuelle. La production de déchets a été réduite de moitié par rapport à l’édition précédente. L’offre de restauration a privilégié des options à faible empreinte carbone et généralisé la vaisselle consignée, tandis que 97% des articles de merchandising étaient fabriqués en Europe. Une plateforme de revente de matériel a en outre généré plus d’un demi-million de francs, prolongeant la durée de vie de plus de 10'000 équipements.

Budget à l'équilibre

Sur le plan financier, le budget de 28 millions de francs a été bouclé à l’équilibre, malgré un contexte urbain ayant pesé sur les recettes de restauration. Près de 44% du financement provient des gymnastes, via les nuitées et les cartes de fête. Le sponsoring (19%) et la restauration (17%) constituent deux autres sources majeures, le solde étant assuré notamment par les partenaires publics et diverses ventes et locations. Les organisateurs soulignent par ailleurs que 75% des partenaires et prestataires étaient vaudois.

Les retombées régionales sont également mises en avant: en juin 2025, Lausanne a enregistré plus de 10% de nuitées hôtelières supplémentaires et un taux d’occupation en hausse de 9,5% par rapport à la même période en 2024. La fréquentation a progressé de 37% lors du premier week-end et de 81% lors du second. Selon une enquête réalisée auprès des participants, plus de huit sur dix se disent prêts à revenir à Lausanne.

Alors que l’association organisatrice s’apprête à se dissoudre, la prochaine Fête fédérale de gymnastique est d’ores et déjà annoncée pour 2031 au Tessin.