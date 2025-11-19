Publié: il y a 19 minutes

Au contraire de leurs compatriotes, Marco Krattiger et Leo Dillier ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale des Mondiaux d'Adelaide. Mais ils auront besoin d'un exploit pour passer en quarts.

Un duo suisse sauve l'honneur helvétique aux Mondiaux de beachvolley

Marco Krattiger (à gauche) et Leo Dillier se sont hissés en 8es de finale des Mondiaux. Photo: MARIUS BECKER

ATS Agence télégraphique suisse

Le duo Marco Krattiger/Leo Dillier a sauvé l'honneur helvétique dans la phase à élimination directe des Mondiaux d'Adelaide. Les deux hommes se sont qualifiés mercredi pour les 8es de finale.

Krattiger/Dillier se sont imposés 21-14 21-19 face aux Néerlandais Stefan Boermans/Yorick De Groot. Ils ont ainsi fait mieux que les paires Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré et Yves Haussener/Julian Friedli, battues en 16es de finale la veille. Les duos Annique Niederhauser/Leona Kernen et Adrian Heidrich/Jonathan Jordan avaient quant à eux été sortis en barrages mardi.

Krattiger/Dillier feront figure d'outsiders jeudi en 8es de finale. Ils défieront les Brésiliens Evandro Gonçalves/Arthur Mariano Lanci, 5es des Jeux de Paris 2024 et vainqueurs de leurs quatre premiers matches à Adelaide. Evandro/Arthur Lanci ont toutefois frisé la correctionnelle en 16es de finale, où ils ont effacé trois balles de match face aux Australiens Bradley Fuller/Ben O'Dea.