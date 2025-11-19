DE
FR

Condamné à l'exploit
Un duo suisse sauve l'honneur helvétique aux Mondiaux de beachvolley

Au contraire de leurs compatriotes, Marco Krattiger et Leo Dillier ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale des Mondiaux d'Adelaide. Mais ils auront besoin d'un exploit pour passer en quarts.
Publié: il y a 19 minutes
Partager
Écouter
Marco Krattiger (à gauche) et Leo Dillier se sont hissés en 8es de finale des Mondiaux.
Photo: MARIUS BECKER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le duo Marco Krattiger/Leo Dillier a sauvé l'honneur helvétique dans la phase à élimination directe des Mondiaux d'Adelaide. Les deux hommes se sont qualifiés mercredi pour les 8es de finale.

Krattiger/Dillier se sont imposés 21-14 21-19 face aux Néerlandais Stefan Boermans/Yorick De Groot. Ils ont ainsi fait mieux que les paires Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré et Yves Haussener/Julian Friedli, battues en 16es de finale la veille. Les duos Annique Niederhauser/Leona Kernen et Adrian Heidrich/Jonathan Jordan avaient quant à eux été sortis en barrages mardi.

Krattiger/Dillier feront figure d'outsiders jeudi en 8es de finale. Ils défieront les Brésiliens Evandro Gonçalves/Arthur Mariano Lanci, 5es des Jeux de Paris 2024 et vainqueurs de leurs quatre premiers matches à Adelaide. Evandro/Arthur Lanci ont toutefois frisé la correctionnelle en 16es de finale, où ils ont effacé trois balles de match face aux Australiens Bradley Fuller/Ben O'Dea.

A lire aussi
La Suisse vers une candidature pour les European Championships 2030
«Une chance historique»
La Suisse vers une candidature pour les European Championships 2030
Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus