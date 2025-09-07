Les Suissesses déçoivent aux Mondiaux de VTT à Champéry. Lisa Baumann et Camille Balanche terminent respectivement 5e et 6e en Downhill. L'Autrichienne Valentina Höll remporte son quatrième titre mondial consécutif.

Pas de médaille suisse aux Mondiaux de downhill à Champéry

Lisa Baumann n'a pu faire mieux qu'une 5e place à Champéry lors des Mondiaux 2025 Photo: MAXIME SCHMID

ATS Agence télégraphique suisse

Les Suissesses ont manqué le coche dimanche à Champéry dans l'épreuve de Downhill des Mondiaux 2025. Lisa Baumann doit se contenter d'une 5e place, Camille Balanche terminant quant à elle 6e. Le titre est revenu à l'Autrichienne Valentina Höll.

Deuxième de la qualification samedi, Lisa Baumann a payé cash une erreur commise sur le haut du parcours. La Neuchâteloise, qui a franchi la ligne d'arrivée avec 2''221 de retard sur la future médaillée d'argent Myriam Nicole, accusait ainsi déjà 1''5 de retard sur la Française après 30 secondes de course.

«Je suis partie directement à la faute», a regretté Lisa Baumann au micro de la RTS. «J'ai bien réussi à me reconcentrer, et j'ai bien roulé sur le reste du parcours. Mais je suis déçue», a-t-elle lâché alors qu'elle figurait encore sur le podium provisoire.

Au final, la championne d'Europe 2024 et vice-championne d'Europe 2025 a concédé 2''888 à Valentina Höll, laquelle a cueilli son sixième or mondial - le quatrième d'affilée ! Elle a échoué à 1''797 de la médaillée de bronze, la Française Marine Caribou, et termine au même rang que lors des Mondiaux 2024.

La future retraitée Camille Balanche a quant à elle lâché 4''063 sur Valentina Höll pour sa dernière course dans des Mondiaux. «La piste était sèche, parfaite. Je savais donc que ce serait compliqué pour moi car il faudrait prendre beaucoup plus de risques. Mais j'ai livré un bon run», a-t-elle souligné au micro de la RTS.