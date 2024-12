Fribourg Olympic éliminé dès les 8es de finale de la Coupe de Suisse

Les hommes de Thibaut Petit ont subi la loi des Lions de Genève. Photo: IMAGO/Eibner

ATS Agence télégraphique suisse

Fribourg Olympic ne gagnera pas une quatrième Coupe de Suisse consécutive. Les hommes de Thibaut Petit ont été éliminés dès les 8es de finale. Ils ont perdu 91-88 ap à domicile face aux Lions de Genève.

Olympic a pourtant mené en première partie du match, prenant jusqu'à 9 points d'avance (38-29). Mais les Lions sont bien revenus et il a fallu un panier à trois points du capitaine Jurkovitz à... une seconde de la fin pour que les Fribourgeois arrachent la prolongation. Mais les visiteurs ont été plus précis durant celle-ci et ont donc acquis le droit de continuer leur parcours dans la compétition.