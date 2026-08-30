Monthey-Chablais tient son nouveau coach

Monthey-Chablais a dévoilé le nom de son nouveau coach quelques jours après avoir obtenu – sous conditions – sa licence pour la saison 2026/27 de SBL. Le club valaisan a annoncé sur sa page Facebook avoir engagé Arnaud Ricoux.
Le technicien français, dont la durée du contrat n'a pas été précisée par Monthey-Chablais, n'est pas un inconnu en Suisse. Il avait passé une saison à la tête d'Union Neuchâtel, en 2012/13, remportant la Coupe de Suisse tout en atteignant les demi-finales des play-off.
Après avoir enregistré de nombreux départs en raison de l'incertitude concernant son avenir sportif, le BBC Monthey-Chablais va donc de l'avant. Le club a d'ailleurs également annoncé ce week-end l'arrivée d'un espoir français, l'ailier Khadim Kane (21 ans), ainsi que la prolongation des contrats de Thomas Fritschi, Nilan Rungasamy et Cristian Pottier.