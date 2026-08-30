Monthey-Chablais tient son nouveau coach

Monthey-Chablais a nommé Arnaud Ricoux comme nouveau coach. Le technicien français, vainqueur de la Coupe de Suisse 2013 avec Union Neuchâtel, arrive après une période d'incertitude sur l'avenir du club valaisan.

ATS Agence télégraphique suisse

Monthey-Chablais a dévoilé le nom de son nouveau coach quelques jours après avoir obtenu – sous conditions – sa licence pour la saison 2026/27 de SBL. Le club valaisan a annoncé sur sa page Facebook avoir engagé Arnaud Ricoux.

Le technicien français, dont la durée du contrat n'a pas été précisée par Monthey-Chablais, n'est pas un inconnu en Suisse. Il avait passé une saison à la tête d'Union Neuchâtel, en 2012/13, remportant la Coupe de Suisse tout en atteignant les demi-finales des play-off.

Après avoir enregistré de nombreux départs en raison de l'incertitude concernant son avenir sportif, le BBC Monthey-Chablais va donc de l'avant. Le club a d'ailleurs également annoncé ce week-end l'arrivée d'un espoir français, l'ailier Khadim Kane (21 ans), ainsi que la prolongation des contrats de Thomas Fritschi, Nilan Rungasamy et Cristian Pottier.