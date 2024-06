Jérémy Desplanches joue gros pour atteindre les minimas pour Paris

Jérémy Desplanches aux Championnats d'Europe de Belgrade: une entrée en scène encourageante sur 200 mètres brasse, mais le Genevois se retire ensuite.

Matthias Dubach

Ce serait le couronnement espéré de la carrière du nageur Jérémy Desplanches. Mais le médaillé de bronze de Tokyo 2021 n'a toujours pas atteint la limite pour une participation individuelle aux Jeux olympiques – la dernière chance pour le Genevois est maintenant offerte aux Championnats d'Europe de Belgrade.

Mais il n'a pas vraiment réussi à prendre son élan en Serbie. Sur 100 mètres brasse, Jérémy Desplanches n'arrive pas à se mettre en jambes. Les choses s'annoncent mieux mercredi sur 200 mètres brasse. Le héros olympique de 2021 se rapproche de son meilleur temps personnel avec 2'12"32, se qualifie pour les demi-finales et déclare ensuite: «Je suis maintenant rassuré. Car la course de 100 mètres était très compliquée. Mais je sais que ce n'était pas dû à ma forme, mais simplement à la gestion de la course.»

Samedi sera décisif

Le jour décisif pour le candidat aux Jeux olympiques n'interviendra toutefois que samedi, lorsque sa discipline de prédilection, le 200 mètres 4 nages, sera au programme des championnats d'Europe. Il joue gros pour atteindre la limite olympique qu'il vise.

C'est tout ou rien pour Paris. Desplanches renonce à la demi-finale du 200 mètres brasse et mise tout sur samedi. «Je suis un peu fatigué par les premiers jours, avoue le Genevois. Je sais maintenant que je dois alors adopter la bonne stratégie et ne pas me permettre de faire des erreurs si je veux réaliser le temps nécessaire.»