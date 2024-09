Bagnaia remporte la course sprint, Martin hors des points

Bagnaia remporte la course sprint, Martin hors des points

ATS Agence télégraphique suisse

Francesco Bagnaia remporte la course sprint, réduisant l'écart avec Jorge Martin. L'Italien a remporté la course sprint du GP d'Indonésie, dans laquelle l'Espagnol n'a inscrit aucun point.

Victime d'une chute six jours plus tôt dans le GP d'Emilie-Romagne, Francesco Bagnaia a empoché 12 points précieux samedi sur le circuit de Mandalika. Il s'est imposé pour la huitième fois dans un sprint en devançant son compatriote Enea Bastianini (2e à 0''107) et l'Espagnol Marc Marquez (3e à 1''701).

Parti en pole position, Jorge Martin a chuté dans le 2e des 13 tours. Reparti au 19e rang, il a terminé 10e à 9''104 de Bagnaia, alors que seuls les neuf premiers marquent des points. Son avance sur l'Italien est ainsi passée de 24 à 12 unités dans un championnat du monde de plus en plus indécis.