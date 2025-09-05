DE
FR

Championne olympique 2024
La perchiste Nina Kennedy forfait pour les Mondiaux

La championne olympique et mondiale de saut à la perche, Nina Kennedy, renonce aux Mondiaux de Tokyo en septembre. L'Australienne de 28 ans souffre d'une déchirure musculaire contractée à l'entraînement.
Publié: 10:17 heures
Partager
Écouter
«Le sport peut être brutal. Mais les blessures font simplement partie du parcours», a écrit Nina Kennedy.
Photo: AFP

La championne olympique 2024 du saut à la perche Nina Kennedy a renoncé vendredi aux Championnats du monde à Tokyo (13-21 septembre). Ceci en raison d'une déchirure musculaire, un coup dur «brutal».

Championne du monde en titre

L'Australienne de 28 ans, également championne du monde en titre (2023 à Budapest), a expliqué sur les réseaux sociaux avoir contracté cette blessure lors d'une de ses dernières séances d'entraînement pour le Japon.

«Le sport peut être brutal. Mais les blessures font simplement partie du parcours, et c'est ok», a expliqué celle qui venait de se remettre d'une opération aux ischio-jambiers.

Nina Kennedy a déclaré cette semaine qu'elle comptait continuer à concourir jusqu'aux JO de Los Angeles en 2028 et qu'elle souhaitait battre le record du monde de 5,06 m établi en 2009 par Yelena Isinbayeva. Son record personnel actuel est de 4,90 m.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus