Enric Mas remporte la 9e étape et conforte son maillot rouge

Enric Mas a confirmé son statut de leader du classement général en s'imposant au sommet de l'Alto de Aitana dimanche lors de la 9e étape du Tour d'Espagne. L'Espagnol a hérité du maillot rouge samedi après la chute et l'abandon de Tadej Pogacar.
Agé de 31 ans, le grimpeur de la Movistar a attaqué à trois kilomètres de l'arrivée et a devancé sur le fil le Britannique Oscar Onley, alors que le Slovène Primoz Roglic a terminé 3e à 12''. Huit ans après sa première victoire dans la Vuelta, il confirme qu'il est le nouveau patron après la mésaventure de Tadej Pogacar.
L'Autrichien Felix Gall, qui a fait rouler son équipe Decathlon CMA CGM au pied de la dernière ascension du jour, l'Alto de Aitana (22 km à 5,8%), n'a pas réussi à décramponner ses adversaires et a terminé 4e à 18''. Le principal perdant du jour est l'Américain de la Visma Sepp Kuss, vainqueur de la Vuelta en 2023, qui a perdu 1'44 sur Mas et Onley.
Repos lundi
Parti seul à un peu plus de 10 kilomètres de l'arrivée, le Français Pavel Sivakov, membre d'une échappée initiale de 24 coureurs (parmi lesquels le Thurgovien Stefan Küng), a été le dernier des fuyards repris par les hommes forts du classement général à 4,5 kilomètres du sommet.
Au général, Enric Mas compte désormais 1'18 d'avance sur Primoz Roglic (2e) et 1'39 sur Felix Gall (3e), alors qu'Oscar Onley est 4e à 2'20. Lundi, les coureurs bénéficieront de leur première journée de repos, avant une étape accidentée mardi en direction d'Elche de la Sierra.