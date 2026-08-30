Enric Mas remporte la 9e étape et conforte son maillot rouge

Enric Mas s'impose au sommet de l'Alto de Aitana lors de la 9e étape du Tour d'Espagne, confirmant son maillot rouge acquis après l'abandon de Tadej Pogacar. Il devance Oscar Onley et Primoz Roglic.

ATS Agence télégraphique suisse

Enric Mas a confirmé son statut de leader du classement général en s'imposant au sommet de l'Alto de Aitana dimanche lors de la 9e étape du Tour d'Espagne. L'Espagnol a hérité du maillot rouge samedi après la chute et l'abandon de Tadej Pogacar.

Agé de 31 ans, le grimpeur de la Movistar a attaqué à trois kilomètres de l'arrivée et a devancé sur le fil le Britannique Oscar Onley, alors que le Slovène Primoz Roglic a terminé 3e à 12''. Huit ans après sa première victoire dans la Vuelta, il confirme qu'il est le nouveau patron après la mésaventure de Tadej Pogacar.

L'Autrichien Felix Gall, qui a fait rouler son équipe Decathlon CMA CGM au pied de la dernière ascension du jour, l'Alto de Aitana (22 km à 5,8%), n'a pas réussi à décramponner ses adversaires et a terminé 4e à 18''. Le principal perdant du jour est l'Américain de la Visma Sepp Kuss, vainqueur de la Vuelta en 2023, qui a perdu 1'44 sur Mas et Onley.

Repos lundi

Parti seul à un peu plus de 10 kilomètres de l'arrivée, le Français Pavel Sivakov, membre d'une échappée initiale de 24 coureurs (parmi lesquels le Thurgovien Stefan Küng), a été le dernier des fuyards repris par les hommes forts du classement général à 4,5 kilomètres du sommet.

Au général, Enric Mas compte désormais 1'18 d'avance sur Primoz Roglic (2e) et 1'39 sur Felix Gall (3e), alors qu'Oscar Onley est 4e à 2'20. Lundi, les coureurs bénéficieront de leur première journée de repos, avant une étape accidentée mardi en direction d'Elche de la Sierra.