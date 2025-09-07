Publié: il y a 38 minutes

La série victorieuse de Marc Marquez en MotoGP s'est arrêtée dimanche au GP de Catalogne. Son frère Alex a remporté la course principale, repoussant le sacre potentiel de Marc. Le leader du championnat conserve néanmoins une avance confortable.

Fin de série pour Marc Marquez, battu par son frère au GP de Catalogne

Alex Marquez a mis fin à la série victorieuse de son frère Marc Photo: MAX SLOVENCIK

ATS Agence télégraphique suisse

L'impressionnante série de Marc Marquez a pris fin dimanche en MotoGP. Vainqueur des 15 courses précédentes (8 sprints et 7 GP), le leader du championnat du monde a terminé 2e du GP de Catalogne à Montmelò, derrière son frère cadet Alex.

Marc Marquez (32 ans) ne pourra donc pas s'assurer un septième titre mondial dans la catégorie-reine dès le week-end prochain à Misano. Le Catalan, qui aurait dû compter au moins 185 points d'avance sur son dauphin au général pour s'offrir une «balle de titre» dès le Grand Prix de St-Marin, n'en possède «plus que» 182.

Alex Marquez (29 ans), qui avait offert la victoire à son aîné samedi en chutant à quatre tours de la fin d'un sprint qu'il dominait largement, s'est en effet parfaitement repris pour maintenir un semblant se suspense. Il a survolé la course principale du week-end, s'imposant avec une marge de plus d'une seconde et demie (1''740).