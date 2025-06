1/5 Ajla Del Ponte fait son retour sur 100 mètres à Genève après presque un an d'absence. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Dubach

Il n’existe pas de statistiques précises, mais on tient sans doute l’une des plus longues séries noires du sport suisse. Depuis sa sensationnelle 5e place en finale du 100 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, la sprinteuse Ajla Del Ponte (28 ans) ne parvient plus à retrouver son niveau.

Aujourd’hui, l’héroïne olympique tente une nouvelle fois de reconquérir son ancien statut de référence du sprint suisse. Del Ponte effectuera son retour en extérieur samedi à Genève, lors du meeting international Atletica Genève. Son entraîneur, Laurent Meuwly, tempère toutefois les attentes: «Elle est en forme pour courir, mais pas encore à son meilleur niveau».

En mai, Del Ponte révélait son combat contre la dépression

La concurrence ne lui fera aucun cadeau: plusieurs des meilleures sprinteuses helvétiques seront présentes sur la ligne de départ du 100 mètres, dont Salomé Kora, Céline Bürgi, Emma Van Camp et Géraldine Frey. Ce sera sa première apparition depuis une interview remarquée à la RTS, dans laquelle elle confiait, en mai, avoir sombré dans la dépression à la suite d’années difficiles, entre blessures à répétition et désillusions.

Elle a reçu le diagnostic en août 2023. Del Ponte en parle sans gêne: «Je n’aurais jamais imaginé vivre cela, car je suis quelqu’un de très joyeux, très positif, heureuse de vivre. Mais heureusement que c’est arrivé, car cela m’a obligée à affronter mes problèmes».

L’année 2025 n’a pas non plus commencé comme espéré

Si elle est parvenue à surmonter la dépression, sa série de blessures prendra-t-elle fin? En 2023 et 2024, la Tessinoise a été longuement éloignée des pistes. Et cette année n’a pas mieux démarré. Une contracture l’a en effet contrainte à renoncer à la saison en salle, et les Championnats d’Europe indoor, organisés dans son deuxième pays, les Pays-Bas, se sont déroulés sans elle.

Son objectif est désormais de réaliser les minima requis pour prendre part aux Championnats du monde de septembre à Tokyo. Ce serait sa première participation à un grand rendez-vous depuis les Mondiaux 2022 à Eugene (États-Unis). Un retour d’Ajla Del Ponte à son meilleur niveau serait aussi une excellente nouvelle pour le relais suisse, d’autant que Mujinga Kambundji attend son premier enfant et ne disputera pas de compétitions cette année.

Le retour à Genève doit marquer la première étape d’une nouvelle ascension. Reste à savoir si son corps la suivra enfin.