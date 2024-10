«Où que tu sois, tu dois continuer à skier»

Matilde Lorenzi est décédée après une grave chute à l'entraînement. Photo: zVg 1/7

Ramona Bieri

Grande émotion dans le village italien de Giaveno ce jeudi. Famille, amis, habitants du coin, athlètes et compagnons de route ont fait leurs adieux à Matilde Lorenzi. La skieuse italienne a fait un grave chute à l'entraînement. Elle a succombé à ses blessures, à seulement 19 ans.

Il y avait foule le long des rues lorsque la voiture transportant le cercueil est arrivée devant l'église. Un moment douloureux, surtout pour la famille, qui dit se soutenir mutuellement. «Le Seigneur nous a enlevé un miracle», a déclaré Rosina, la grand-mère de Matilde Lorenzi, en larmes, selon les médias italiens.

Les mots de la maman, Elena, sont très touchants: «Tu es arrivée en hâte le 15 novembre 2004, tu es née rapidement. Maintenant, tu as décidé de partir aussi rapidement», a-t-elle dit en guise d'adieu à sa fille. Elle n'a plus qu'un souhait pour sa Matilde: «Où que tu sois maintenant, tu dois continuer à skier.»

«Je me sens vide émotionnellement»

La sœur Lucrezia indique, la voix tremblante, qu'elle respire difficilement depuis lundi. Le papa Adolfo souligne une fois de plus que sa famille s'engagera, en mémoire de Matilde, à renforcer la sécurité dans le ski.

Les parents de Matilde Lorenzi et ses frères et sœurs ne sont pas les seuls à vivre des moments difficiles. Son ami Federico Tomasoni souffre lui aussi de cette perte. «Je me sens émotionnellement vide, je n'arrive plus à penser», confie-t-il à la «Gazzetta dello Sport».

Matilde Lorenzi et Federico Tomasoni ne s'étaient rencontrés qu'en mai à l'armée. Chaque moment qu'ils ont passé ensemble depuis lors a été extraordinaire. Même celui qui est devenu leur dernier adieu. Federico Tomasoni a accompagné son amie jusqu'au bus qui les conduisait au camp d'entraînement. «Je ne sais pas comment l'expliquer, mais cet adieu a été un mélange de sentiments très forts», rapporte-t-il.

Il a appris la terrible chute par un ami et par sa sœur. Il a immédiatement pris la route pour rejoindre sa bien-aimée. Il est resté avec elle jusqu'à son dernier souffle. «Je lui ai tenu la main, je l'ai embrassée jusqu'au dernier moment de sa vie», se souvient-il. Comme beaucoup d'autres, il a dit une dernière fois au revoir à la skieuse de talent.