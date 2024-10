Matilde Lorenzi est décédée bien trop tôt. Photo: Instagram 1/2

Ramona Bieri

Terrible nouvelle dans le monde du ski. Matilde Lorenzi est décédée après une chute à l'entraînement. Cette jeune skieuse italienne n'avait que 19 ans.

C'est le ministère italien de la Défense qui a fait part de la triste nouvelle sur X. «Le ministère et le ministre Guido Crosetto expriment leurs plus sincères condoléances et embrassent la famille et les collègues de Matilde Lorenzi, militaire et skieuse italienne prometteuse, décédée tragiquement après un très grave accident», peut-on lire dans le communiqué.

«Matilde Lorenzi nous a quittés», a de son côté indiqué la Fédération italienne des sports d'hiver (FISI). «Le président Flavio Roda n'a pas de mots pour exprimer la tragédie que vivent la FISI, ses entraîneurs, ses sportifs, les coéquipières et entraîneurs de Matilde».

Matilde Lorenzi a fait une grave chute lundi lors d'une séance d'entraînement sur le glacier de Schnalser. Selon l'agence de presse italienne ANSA, elle a perdu le contact avec le sol. Par la suite, son visage a violemment heurté la piste dure comme de la pierre. Elle a ensuite glissé hors de la piste avant de recevoir les premiers soins de la part des entraîneurs. Matilde Lorenzi a ensuite été transportée à l'hôpital par hélicoptère. Elle a subi un grave traumatisme crânien et a reçu des soins intensifs. Elle a malheureusement perdu la bataille pour la vie.

De nombreuses skieuses de haut niveau, dont Sofia Goggia, se sont entraînées ces dernières semaines sur la piste sur laquelle Matilde Lorenzi a eu son accident. Selon les médias italiens, les premières investigations de la police ont révélé que la piste et les filets de sécurité étaient en bon état. Des investigations plus précises suivront.

Son meilleur résultat à Saint-Moritz

Matilde Lorenzi était considérée comme un talent prometteur. En mars, elle a remporté deux titres de championne d'Italie, en super-G et en slalom géant. En super-G, elle a laissé derrière elle des athlètes expérimentées comme Laura Pirovano et Nicol Delago. Chez les juniors, elle a également remporté le titre national en slalom géant.

En 2023, elle a terminé troisième en slalom géant et en 2022, deuxième en descente. En janvier 2023, elle a en outre fêté une victoire lors d'un slalom géant FIS. Lors de courses de Coupe d'Europe, elle s'est classée dix fois dans le top 30, son meilleur résultat étant une 11e place au super-G de Saint-Moritz en décembre 2023. Lors des derniers Championnats du monde juniors, l'Italienne a également fait sensation. Elle a certes été éliminée en slalom géant, mais elle a terminé huitième en super-G et sixième en descente. Et lors du combiné par équipe, elle a manqué de peu une médaille en terminant quatrième.

L'Italienne aimait le ski, mais elle avait aussi du respect pour la vitesse. «J'ai peur de skier plus vite que d'habitude», confiait-elle à Rai Gulp à l'âge de 13 ans. Cette peur ne l'a pas empêchée d'aspirer à une grande carrière. Elle l'a surmontée en améliorant continuellement ses compétences techniques au cours des dernières années. Aujourd'hui, son sport favori l'a arrachée à la vie deux semaines avant son 20e anniversaire.